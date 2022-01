Vendedores se quejan por horas de charlas

Comerciantes del mercad El Ángel de Sonsonate expresaron su inconformidad por las medidas que está implementando la administración del lugar y el Ministerio de Salud (MINSAL) para poder obtener los permisos para comercializar alimentos.

Según los comerciantes, ambas instituciones los han amenazado con el cierre de sus negocios si no asisten a capacitaciones, las cuales se realizan en horarios de mayor venta. Dijeron que no se oponen a estas actividades, pero piden que se hagan en horarios flexibles y que no afecten sus ventas.

"Está bien que se cumplan los reglamentos, pero deben tener consideración que uno depende del trabajo", comentó una comerciante quien prefirió el anonimato. Son unos 100 comerciantes los inconformes.

Personal de la administración del mercado dijo que los procesos son apegados a la ordenanza municipal.