Vendedores se quejan por aumento de tasas

Un grupo de vendedores del mercado municipal de Santiago de María, en Usulután, mostraron su inconformidad con el incremento al cobro de las tazas municipales que ha apobado la Alcaldía Municipal.

"En los últimos meses han aumentado los impuestos y no ha sido de manera ordenada, hay unos meses que cobran $68 y en otras ocasiones hemos pagado $102 y algunos vendedores no pagan igual y tienen el mismo espacio", explicó una vendedora.

Otra de las quejas de los comerciantes es que no se le da mantenimiento adecuado al mercado, a pesar del aumento de los impuestos.

"Los impuestos no los devuelven en obras, porque el mercado está en mal estado, se han tapado los tragantes, están arruinados", manifestó Ana Cristina Barrera.

Los comerciantes aseguraron que han intentado dialogar con el alcalde Roberto González, sobre esta situacuón, pero afirmaron que en ocasiones el jefe municipal los ha maltratado, por lo que han interpuesto las respectivas denuncias en la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH) de Usulután. El alcalde González por su parte, negó que se hayan dado maltratos y que el aumento sea desordenado, ya que sostuvo se ha establecido según el reglamento municipal, que en años no había sido aplicado como se debía.

"A través de todos estos años no se le ha cobrado lo que corresponde a los vendedores. Incluso hay usuarios que deben $2,000 o $3,000 y ahí van acumulando la deuda", mencionó el jefe edilicio.

Aseguró, que los incrementos varían entre los $0.18 centavos y $0.25 por metro cuadrado a diario, según el rubro de venta, situación que no es aprobada por los vendedores.

González, manifestó que uno de los propósitos de la medida es que cada vendedor pueda contar con un código para tener un mejor registro y evitar que muchos tengan puestos que puedan no ser utilizarlos y que los pongan en alquiler.

"Queremos evitar ese tipo de prácticas, se les ha aumentado un centavo por metro cuadrado según el rubro. No se les ha cobrado energía eléctrica, barrido, el agua, ellos no han pagado eso", explicó el alcalde. Los vendedores dijeron que podrían tomar otras medidas si no se revierte el cobro.