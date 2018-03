Vendedores se quejan por pago de subsidio

Lee también

Brenda García es una comerciante de gas propano que reside en Acajutla, Sonsonate, y ayer cumplió su tercer día de viajar a Santa Ana a intentar cobrar el subsidio del gas, que es pagado por el gobierno central a través de una cooperativa que posee una sucursal única en la Ciudad Morena.Desde el viernes está viajando a Santa Ana para intentar cobrar los $5.10 del subsidio por cada tambo de gas que vende, dinero que le sirve para volver a comprar el producto a las distribuidoras.Sin embargo, ni viernes, ni lunes, ni ayer logró obtener el pago, ya que la cooperativa recibe a diario una cantidad limitada de vendedores de gas para entregarles el subsidio. En vano ha madrugado y gastado $5 diarios en trasladarse a Santa Ana y comer.“He venido a asolearme y para nada, por gusto madruga uno para que le salgan a decir que no le van a dar nada. Desde el viernes estoy acá. Ya no voy a vender gas, no voy a estar perdiendo lo que no gano”, afirmó.Se consultó al Ministerio de Economía, y a través del gerente de Comunicaciones de esa cartera de Estado, Wálter Hernández, se informó que el problema consiste en que el Ministerio de Hacienda no ha hecho la entrega de fondos para ese rubro.“Hacienda tiene que hacer efectivos esos fondos, pero el problema topa ahí por la falta. Nosotros tenemos los trámites en tiempo, es Hacienda que tiene que decir desde cuándo tiene ese problema. Hacienda es el que le paga a todos. En concreto, es falta de fondos, a diario los trámites se hacen con tiempo, van saliendo casi en tiempo real todos los registros de ventas. El problema no radica en Economía”, dijo.