Vendedores temen ser desalojados

Vendedores informales ubicados afuera de una zona franca, en el municipio de El Rosario, en La Paz denuncian que les han informado que serán desalojados por orden de las autoridades del complejo industrial.

Son más de 20 vendedores los que están ubicados en este sector, y que afirman tener entre cinco y 15 años de vender en el lugar. Manifestaron que esta semana les comunicaron que serán removidos y trasladados a un predio cercano a donde se encuentran actualmente.

“Nosotros no queremos pasarnos para ese lugar porque no reune las condiciones, no está pavimentado, ni tampoco hay clientes, acá aprovechamos con la gente que va de paso, recuerde que la economía está mala y que nos muevan de acá está fregado”, mencionó Mauricio Sibrián, uno de los vendedores.

Se buscó hablar con los encargados de la zona franca, pero a través de un vigilante manifestaron que los comerciantes se mantendrán en el lugar.

“Temenos quedarnos sin nuestro lugar de trabajo, ojalá sea cierto que no nos van a desalojar", dijo un vendedor.