“Vendemos el metro cúbico de agua totalmente baratijo”: presidente de ANDA compara subsidio con un mal negocio de camisas

Frederick Antonio Benítez Cardona, quien fue nombrado como presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) tras la entrada en función del nuevo Gobierno, dijo este miércoles en el noticiero Hechos de Canal 12 que la institución “financieramente está muerta” y tienen que “revivirla”.

Aseguró que la ANDA “gasta más de lo que recibe” por lo que está “en números rojísimos”.

Dijo que anualmente recauda $9 millones pero los gastos exceden ese monto. “Solo de planilla gastamos $5 millones, nos quedan $4 (millones)”, dijo. Agregó que son otros $7 millones de la deuda con distribuidoras y con eso se ponen “rojos todos los números”.

El funcionario manifestó que para poder “revivir” a la ANDA financieramente “hay que meterle choques eléctricos” que incluyen buscar cooperación internacional u otros entes que les ayuden. Además, dijo que van a solicitar una auditoría financiera y técnica así como consultorías para que “nos digan qué tenemos que hacer” y “si hay que denunciar” por la mala gestión.

Agregó que van a revisar los subsidios porque “lo que se quiere hacer” es “una focalización de verdad”. “Ahí vamos a necesitar el apoyo de Economía, porque ya tienen mapa de zonificación de subsidios”, consideró.

“Por ejemplo, con lo del subsidio, un ejemplo bien fácil: es como que tiene una señora que hace una camisa y la camisa le cuesta hacerla en $10, entonces ella la va a vender en $12 para ganarle $2, pero ¿qué pasaría si la señora en lugar de venderla en $12 la vende en $1 y el costo de producción es de $10? O sea, pierde. Eso es lo que pasa con ANDA, vendemos el metro cúbico de agua totalmente baratijo, sin ningún tipo de ganancia, de utilidad, nada”, dijo el presidente de la autónoma.

El pliego tarifario residencial establece una tarifa de acueducto de $2.29 más $0.10 de tarifa de alcantarillado para los usuarios que consumen hasta diez metros cúbicos de agua; para los que consumen entre once y veinte la tarifa es de $0.21 el metro cúbico más $1.80 de alcantarillado; el costo del metro cúbico va incrementándose a medida que el consumo es mayor, hasta costar $3.90 si se consumen más de 500 metros cúbicos.

“Lo vamos a estudiar (el subsidio) para ver qué tan necesario es que una persona reciba el subsidio y quién no lo va a recibir”, aseguró. Más tarde aclaró que no tienen previsto incrementar las tarifas de agua y que eso “sería lo peor”.

Por otra parte, reveló que presentarán un plan al presidente Nayib Bukele que incluye una modificación en la ley de creación de ANDA, pues la que rige actualmente es de 1962 y está desfasada. “Habla en colones, de ministerios que ni existen, es desfasadísima”, dijo.

Detalló que en la modificación se incluirá las “explotaciones privadas” porque en la actual no se contempla y no hay “un asidero legal” que les permita exigir a “empresas que no pagan lo que deberían de pagar”.

“Lo que vamos a hacer es cambiar radicalmente todo, desde la estructura de la ANDA. La estructura de la ANDA es una cosa inmensa y tenemos que hacerla más pequeña para que no haya tanta burocracia, tanta jefatura”, mencionó.

Benítez también dijo que uno de los problemas principales de la autónoma ha sido la poca inversión.

“Agua sí tenemos. Yo no puedo venir aquí a decir que hay escases de agua, si el problema ha sido de gestión, de mala distribución, y lo más importante es que el problema ha sido de inversión, no se ha invertido en el sector agua. Por ejemplo, en El Salvador tenemos más agua que tierra, tenemos más agua, el mar, tenemos más agua que tierra… entonces, en Israel han potabilizado agua de mar, entonces se puede. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿La gestión se hizo? No se ha hecho aquí, entonces de eso se trata, eso es lo que hemos encontrado nosotros como gobierno central”, dijo también.

Aseguró que la nueva administración trae “proyectos” y “las ideas”.