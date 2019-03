Venezolanos en El Salvador exigen alto a la crisis en su país

Un grupo de venezolanos residentes en El Salvador se concentró anoche en la plaza Italia, en la colonia San Benito, para realizar una vigilia por la crisis que se vive en su país y para exigir que Venezuela permita el ingreso de ayuda humanitaria.

El pasado 7 de marzo hubo un apagón de energía en Venezuela y hasta la fecha algunos estados todavía no cuentan con ese servicio. Según medios internacionales, eso ha llevado a que las tiendas sean saqueadas y que también enfermos que estaban ingresados en los hospitales hayan muerto.

La concentración de anoche respondía a la convocatoria de venezolanos alrededor del mundo, que se reunirían en al menos 200 países para realizar una vigila, de acuerdo con Jenny Lozano, del equipo de Comunicaciones de la Asociación de Venezolanos en El Salvador.

En el país se concentraron más de 20 personas, quienes oraron en la plaza Italia, extendieron la bandera de Venezuela y contaron testimonios de cómo la crisis afecta a sus familiares y compatriotas. También escucharon un discurso de Juan Guaidó, el presidente del Parlamento venezolano, que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, y cuyo cargo ha sido reconocido por más de 50 países.

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha rechazado la ayuda humanitaria internacional a Venezuela por considerarla una intervención. Mientras que Guaidó ha instado a la conformación de 7,000 comités de "ayuda y libertad" en Venezuela; además, que exista una "protesta coordinada y simultánea" contra el régimen de Maduro.

Mercedes Silva fue una de las asistentes. Ella dijo que había llegado a la concentración para pedir por Venezuela y los ciudadanos que sufrieron con el apagón de electricidad. Anunció que el 30 y el 31 de mayo próximos estarán en dos centros comerciales de San Salvador recolectando ayuda humanitaria para enviarla a Venezuela. "Nuestra vigilia es para apoyar al presidente Guaidó y toda la ayuda humanitaria para Venezuela, y para que el mundo conozca la situación crítica en la que viven todos los venezolanos, que no tienen electricidad, no hay medicina, no hay alimento y no hay dinero para comprar", señaló, por su parte, el venezolano Gilberto Rivera.