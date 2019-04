Ventas de comida sin acreditación de Salud

Más de un centenar de establecimientos de comida de los 458 que están registrados como formales en el departamento de La Unión no cuentan con la respectiva acreditación para la elaboración y manufactura de alimentos que otorga el Ministerio de Salud (MINSAL) a negocios de ese rubro.

Según el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), son 133 negocios de comida que aún están en proceso de presentar documentación y cumplir con las condiciones sanitarias mínimas para la elaboración de alimentos, y que se les extienda el respectivo permiso que otorga Salud.

Para obtener la acreditación, los propietarios de los establecimientos de comida deben presentar copias de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT), así como el resultado de exámenes clínicos y certificaciones médicas del personal que manipulará la comida, y posteriormente se hacen las supervisiones.

"Nosotros tenemos que actuar, y para actuar le pedimos al inspector –que es el encargado de la parte operativa– que empiece a poner esquelas, y con tres que se les llenen y no hicieron caso procedemos administrativamente para cerrar", expresó Willian Paiz, especialista en alimentos del SIBASI.

Durante este año Salud ha procedido a cerrar seis establecimientos de comida en los municipios de Santa Rosa de Lima, El Carmen y Conchagua por no cumplir con la condiciones sanitarias mínimas para la elaboración de los alimentos, lo cual debería poner en alerta al resto de ventas de comida que aún no han finalizado su proceso de acreditación.

En algunos de los establecimientos que han sido clausurados los inspectores de saneamiento han encontrado que los propietarios mantienen perros y gatos cerca de donde se manipula la comida, y que los desperdicios son lanzados a estos animales.

También se ha identificado que no hay una adecuada protección y desinfección de los utensilios de cocina, sumado a que se ha detectado que los pisos están deteriorados y hay aguas sucias retenidas.

"Nosotros no podemos permitir un establecimiento que no cumpla las condiciones, porque a quien se amenaza es a la población, y nos vemos obligados a trabajar para que la población consuma buenos alimentos, porque aquí la mayoría come afuera de su casa y queremos que el alimento que nos dan sea de buena calidad", apuntó Paiz.