Ventas de pirotecnia se mantienen bajas por alza de precios

Los comerciantes de pirotecnia señalan que los precios tanto en la pólvora nacional como china han subido y que esto ha generado que las ventas de los productos disminuyan este año. A pesar de ello, registran mejores ventas que en 2020, aunque aún no logran compararse a las registradas previo a la pandemia del covid-19.

"Estuvimos en un 70 % de las ventas este año (comparadas a 2019)", cuenta Edith Saavedra, una comerciante que lleva alrededor de 40 años vendiendo pirotecnia en el parque Centenario, en San Salvador.

Saavedra comenta que los precios se han incrementado en ambos tipos de pólvora y que esto provocó alza en todos los productos. "Los precios estuvieron un poco alzados, pero realmente no es porque nosotros queramos aumentarlos, sino porque así se ha comprado", dijo.

El puesto que mantiene es una tradición familiar. Cada año instalan sus ventas y agrega que este año se siente satisfecha, pues ha podido cumplir con las medidas exigidas y la gente sigue llegando a comprarle. Dentro de las productos que más vendió están las luces, pese a que fue uno de los más caros esta temporada.

Krissia López es una compradora que también ha sentido el alza de los precios. "Con $20 que uno traía antes para comprar, ya no se compra lo mismo", dijo.

Otro de los vendedores con larga experiencia en el negocio es Santos Armando Castellano. Según comenta, la venta estuvo buena este año, pero mucha gente se asustaba con los precios y a veces solo los consultaba y no compraba.

"Está muy caro el impuesto para traer los contenedores de China y ahí es donde ha subido casi el triple esta pólvora. (Nosotros) le hemos subido menos porque si no la gente no la paga, hemos absorbido un poco de nuestras ganancias para que no sienta el impacto el consumidor y eso genera que ganamos menos y se vende menos", relata Castellano.

Añade que comparado con el año pasado la venta estuvo "buenísima", aun así siguen bajas comparadas a 2019. Según Santos, el precio de la pólvora nacional también subió el doble; por ejemplo, el mortero número cinco que dice que antes compraba a $75 los 1,000, ahora costó $180.