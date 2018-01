Ver películas al conducir es una de las causas de accidentes de tránsito: PNC

Un total de 510 accidentes de tránsito son los que la Dirección General de Protección Civil y la Policía Nacional Civil (PNC) tienen registrados durante las fechas de fiestas navideñas y de fin de año, según el balance presentado este lunes.

Desde el 23 de diciembre, hasta las 6:00 de la mañana del 1 de enero de 2018, se han contabilizado más de 500 accidentes, los cuales han dejado 49 personas fallecidas y 320 más lesionadas.

Sin embargo, la División de Tránsito de la PNC destacó que, algunos de los percances viales, se han producido porque los conductores iban viendo películas a través de dispositivos móviles o de aparatos al interior de sus vehículos durante el trayecto que emprendían.

@PROCIVILSV dice que resultados de Plan Belén 2017 reflejan incremento del 7.34 % en emergencias atendidas en comparación al mismo período de 2016. — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 1, 2018

Del total de fallecidos durante el período antes mencionado, solo dos personas no murieron a causa de percances viales, números que, anteriormente, Protección Civil había destacado como “alarmantes”, a pesar de la reducción en percances viales con respecto a 2016, cuando se contabilizaron 529 en total.

Otras emergencias

Entre otras emergencia, el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, señaló que en lo que va del Plan Belén, hasta las 6:00 am del 1 de enero, se contabilizan 77 quemados. Esta cifra contrasta con los 164 quemados del mismo período de 2016. Además, del 1 de noviembre a la fecha, siempre en el 2016, el número de quemados era de 184. En este período son 117.

"Nosotros no les pedimos a ellos (FGR) que traten a los quemados y tampoco tenemos que perseguir el delito. Eso le corresponde a la autoridad”

Además, de los 77 quemados atendidos en el plan Belén, 40 quemados son producto de manipulación de pólvora prohibida y 17 son menores de 18 años, es decir el 43% de los quemados por pólvora prohibida son menores de edad.

Al respecto, Espinoza señaló que “nosotros queremos recalcar que este es un delito de acción pública, y como delito de acción pública, el Código Procesal Penal establece la obligación de los funcionarios, empleados públicos y agentes de autoridad, así como funcionarios de las entidades públicas y que conocen el ejercicio de sus funciones, deben actuar”

“El Fiscal General de la República no puede eximirse de esa responsabilidad. Nosotros no pretendemos que otros hagan nuestra tarea. Al ministerio de Salud le corresponde prevenir las quemaduras y atender a los quemados que se presenten no nos toca investigar los delitos. Nosotros no les pedimos a ellos (FGR) que traten a los quemados y tampoco tenemos que perseguir el delito. Eso le corresponde a la autoridad”, agregó.