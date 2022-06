Ver y oír el discurso de Bukele desde el Penal de Izalco

Cerca de las 8 de la noche del 1 de junio de 2022, un pick up cargado de privados de libertad se dirige hacia el penal de Izalco, de donde ha salido una docena de fallecidos desde que inició el régimen de excepción hace poco más de dos meses. Hoy, en unos minutos, el presidente Nayib Bukele dará un discurso en el que mencionará las acciones de su tercer año de gestión. Hablará del triunfo de sus políticas de seguridad, dirá que está "a punto de ganar la guerra contra las pandillas" y celebrará las más de 36 mil capturas que han logrado. Todo pasará entre vítores que pedirán su reelección desde la Asamblea Legislativa, en la capital, a 71 kilómetros de distancia. Acá, bajo una improvisada champa en las cercanías del penal de Izalco, no habrá aplausos. Solo gestos sarcásticos y de desaprobación.

El camino de tierra que lleva hacia el centro de detención aún está mojado por la lluvia de hace unos instantes. Llegar hasta las puertas de la cárcel se ha vuelto casi imposible. A un poco más de un kilómetro de la entrada, un puñado de personas que ha venido de diferentes partes del país espera que amanezca para poder entregar paquetes con vestimentas, comida y utensilios de aseo personal para sus familiares detenidos durante el régimen.

Frente a los chalet donde se ha apiñado la mayoría de personas, nadie parece siquiera saber que hoy el presidente Bukele cumple tres años en el poder. Tres años en los que ha logrado consumar el control total del aparato público del Estado. Estrategia que ahora mismo muestra su lado más opresor contra familias pobres que, al no tener como regresar a sus casas por la noche, tendrán que dormir en el suelo húmedo de Izalco. Aquí esperan noticias de sus familiares, que llegue a ellos algo de ayuda y justicia, temen que alguno sea el próximo que salga, muerto, de la prisión.

Desde Metapán han venido tres familias que comienzan a organizarse para ver cómo pasarán la noche. Son familiares de tres hombres que fueron detenidos el viernes 27 de mayo, acusados de ser pandilleros. Ellos no quieren que sus nombres ni el de sus familiares aparezcan en esta nota. Dicen que temen por la seguridad de sus familiares.

“Ahorita nos está quitando la oportunidad de darle un mejor futuro a nuestros hijos”.

"No quiero que me lo ponga en ningún lado, por favor. Hoy las leyes, como dijo la señora de la Procuraduría General de la República, es el régimen que el presidente ha puesto y con el presidente no se puede hacer nada. Ahora hay que esperar. Doblar rodillas y pedirle al Señor que tenga misericordia", dice una de ellas.

Salieron de Metapán a la 1:30 de la tarde. Llegaron a las tres al penal, pero les dijeron que ya era tarde para entregar ‘el paquete’. Han pasado cinco horas de eso.

A las 8 de la noche, el reto es lograr sintonizar la transmisión a través de Facebook Live. En la oscuridad y sentados en sillas plásticas, uno de los hombres al que llamaremos Jorge logra que su celular capte la señal. Comienza el himno nacional y apoya su celular en una mesita que tiene una cocina eléctrica de un encendedor, platos desechables, restos de comida y un bote de crema para café.

El celular ha logrado reunir a siete espectadores. Alrededor del brillo de la pantalla están tres hombres, tres mujeres y un niño. Los ojos de Reina, la señora de mayor edad que está aquí, auscultan en la pantalla el espectáculo montado para Bukele. El presidente comienza a caminar por la alfombra roja del Salón Azul de la Asamblea y se despide con un beso de su esposa, Gabriela, antes de saludar a los diputados que son parte de la junta directiva, afín al oficialismo.

Espera. Familiares de reos del centro penal de Izalco deben esperar horas para poder entregar artículos personales a sus parientes. Alegan que muchas detenciones son arbitrarias.

"¡Nayib, Nayib!", comienzan a gritar desde arriba del hemiciclo los simpatizantes del presidente. "¿Qué dicen?", pregunta Reina. En la pantalla, el presidente de la Asamblea y amigo de Bukele, Ernesto Castro, le cede a Nayib el ritual para dar por iniciada la sesión del legislativo.

"Nayib, amigo, el pueblo está contigo", grita un coro de simpatizantes desde el mezzanine de la Asamblea. En Izalco, esLucía, una joven parada junto a Reina, la que se hace escuchar. Se queja de la captura de su primo. "Uno que se dedica a la venta ya ni puede andar las fichitas de la venta porque ya se lo quieren fregar. No se puede andar más de $100 porque dicen que es de extorsión. Bien injusto lo que están haciendo", se queja.

"A ver qué va a decir el presidente", suspira Reina sin mucha esperanza, "por lo menos ahora va maquillado. Va a hablar del nacer con cariño…", dice con un mate de desprecio. Los tres hombres que fueron capturados tienen hijos pequeños. Uno de ellos tiene una recién nacida. Reina se pone a pensar en sus nietos mientras Bukele alaba las visitas hospitalarias que su esposa ha hecho en los últimos días.

La porra del presidente vuelve a vitorearlo. "A saber cuánto les estará pagando a cada uno", ríe Carlos. Hace apenas un día el presidente escribió en su Facebook que todas estas personas que esperan afuera de los penales para tener un poco de información de sus familiares, o entregar paquetes, son manipulados.

Bukele continúa hablando. A las 8:33 de la noche llega rápido el punto protagonista de casi todo su discurso: "Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas". Al fondo los espectadores en la Asamblea comienzan a gritar "Reelección, reelección, reelección". Las siete caras del penal de Izalco están serias, Reina deja escapar un suspiro.

Al penal. Un pick up hace viajes desde la calle principal de Izalco a la zona donde se ubica el centro penitenciario. No todos pueden pagarlo.

"¿Qué dice?", pregunta Carlos. "Reelección". "Jmm…", reniega con una mueca de desaprobación. "Y este no será solo un triunfo de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada…", sigue el presidente. Reina está incrédula ante lo que oye. Solo deja salir un "ah…".

Bukele, de nuevo, ataca los Acuerdos de Paz y dice que la guerra no ha no terminó ahí. Que a la violencia e inseguridad hay que sumarle la "violencia estatal, un sistema de salud pública donde solo se llegaba a morir, un sistema educativo abandonado, políticas públicas diseñadas para beneficios privados, una total marginación, desigualdad y falta de oportunidades…". Abajo del techo de lámina de esta champita, la marginación ahora mismo está con las mujeres que se están acomodando en el suelo para dormir.

Lucía dice que lo que ella más resiente es que Bukele prometió mejores empleos y ella no ha visto nada. Ahora la idea de migrar a Estados Unidos le parece más viable que vivir con miedo de que, al igual que su primo, también ella sea capturada.

"Ese cáncer (las pandillas) no solo se filtró en nuestro cuerpo, sino también en nuestras mentes. Nos llenó de miedo, incertidumbre, odio, venganza, intranquilidad. Nos hizo sentir que no éramos merecedores de algo bueno. Nos dejó incluso sin esperanza…", sigue Bukele. "A pues cáncer es él también", dice Reina. "Ya nos está dejando sin esperanza", ríe, con sarcasmo, Lucía.

“Yo quisiera que el presidente fuera un hombre normal por un día, que tuviera su negocio y que viera lo que pasa”.

Bukele enumera los crímenes cometidos por las pandillas: homicidios, violaciones, extorsiones… "En muchos casos era gente inocente que abrió sus negocios para sacar adelante a sus familias y las pandillas le arrebataron incluso esa posibilidad". "Lo mismo está haciendo él", responde Reina. Su hijo se dedica a la venta de caracol y fue capturado cuando se dirigía al mercado La Tiendona para vender su producto con sus compañeros. Reina y Lucía cuentan que ninguno de los tres tenían antecedentes penales y dicen que fueron incriminados a través de una denuncia anónima al 123, el número que la PNC ha habilitado para brindar información de posibles pandilleros.

Ellas, a pesar de todo, están a favor del régimen de excepción. Pero lamentan que, como sus familiares, cientos de inocentes han resultado víctimas de detenciones arbitrarias, torturas e incluso han muerto bajo la tutela del Estado.

A las 8:43 el celular de Jorge pierde la señal mientras Bukele habla de la modernización de las fuerzas de seguridad. "Modernizó a las autoridades. Corruptos…", dice Lucía. A pocos minutos, Jorge logra recuperar la señal y Bukele sigue hablando de las inversiones que ha hecho en seguridad, la mayoría de esos fondos han sido para fortalecer a Defensa.

Bukele dice que ahora la población ya no le tiene miedo a los pandilleros. Lucía le da la razón, pero matiza con otra risa sarcástica: "Yo le tengo miedo a la Policía". Cuando capturaron a su primo y al hijo de Reina les decomisaron el dinero de la venta, cerca de mil dólares, la lancha y un picop que usaban para recolectar y vender caracoles. "A todas las autoridades les ha dado un carro (de los incautados)", reclama con molestia mientras Bukele dice que han puesto el crimen contra el mismo crimen.

"Tenemos dos meses de régimen de excepción y la gente ya siente cómo vivir sin la actividad de la pandilla", dice Bukele con satisfacción. "Ni trabajar podemos", interrumpe Lucía que vuelve a recordar el miedo que siente a que la detengan sin razón. "Yo quisiera que el presidente fuera un hombre normal por un día, que tuviera su negocio y que viera lo que pasa", bromea Lucía con Reina. Ambas ríen mientras, en la Asamblea, corean de nuevo el nombre del presidente: "¡Nayib, Nayib, Nayib!". "‘Nayib, tené vergüenza’, gritara yo", dice Reina entre risas.

Intemperie. Familiares de detenidos durante el régimen de excepción deben pasar la noche a la intemperie frente al centro penal de Izalco.

A las 8:55 Bukele se comienza a preguntar por qué la comunidad internacional lo cuestiona tanto. Este otro público lo tiene claro. "Por las capturas arbitrarias", dice Lucía. Todos asienten. "Ahora ni el sueño le sustenta a uno de saber que hasta las puertas le pueden ir a botar a uno", reniega Reina. "Yo a Estados Unidos me quiero ir", repite Lucía. Mientras oyen a Bukele criticar a la comunidad internacional, Lucía y Reina discuten que ganas les sobran. Se preguntan cómo van a trabajar sus familiares cuando salgan si de seguro estarán débiles, con los riñones dañados.

"Tenemos que derrotar el mal para que el bien prevalezca", dice Bukele casi al final de su discurso. La audiencia de Izalco no pierde detalle. "Antes me emocionaba, hoy ya no", dice Lucía que confiesa haber votado por Bukele. Reina dice "que ni loca" le diera el voto. Cuando vuelven a escucharse los gritos de "reelección", Jorge corta la transmisión. Reina duda sobre si eso es posible. Lo ha escuchado pero no lo tiene claro. "¿Va que él, aunque el pueblo lo elija nuevamente, no puede? ¿Va que no, cumpliendo cinco años tiene que irse?", pregunta.

La Constitución es clara, pero los magistrados impuestos por el oficialismo dicen que sí se puede.

La oscuridad regresa a la pequeña champa. Reina y Lucía concluyen que Bukele "solo a hablar paja llegó". Antes de despedirnos, reiteran su principal queja, una que comparte un millar de familias que han denunciado capturas arbitrarias. "Deberían investigar antes de capturar", dice Lucía. "Nos está quitando la oportunidad de dar un mejor futuro a nuestros hijos".