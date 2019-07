Verifican logros con ordenamiento de fincas en ladera

Por medio de una visita de campo, la Unidad de Recursos Naturales del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA) constató los resultados productivos y sostenibles que la familia Palma Funes ha obtenido con la puesta en marcha del proyecto "Ordenamiento de fincas", que inició en 2013.

Hace seis años se seleccionaron ocho fincas a escala nacional para realizar diversas acciones que incrementaran la producción; la finca de Santos Palma, ubicada en Chiltiupán, La Libertad, fue una de las que integró un protocolo de investigación denominado "Ordenamiento de fincas sostenibles en áreas de laderas", según Adonis Moreira, investigador de la Unidad de Recursos Naturales del CENTA.

Para lograr el ordenamiento de la finca "se inició haciendo análisis de suelos para conocer su estado nutricional, se le instaló un sistema de riego artesanal, asimismo se le proporcionó árboles de guayaba taiwanesa, mango, plátano, cítricos, aguacate, entre otros; se establecieron barreras vivas, se han incorporado rastrojos (para proteger el suelo), se ha hecho manejo de poda en los frutales, entre otras acciones que han derivado en una buena producción de frutas", explicó Moreira.

Previo a la intervención y el acompañamiento técnico del CENTA, la finca frutícola La Palma tenía árboles frutales que debido al manejo inadecuado no estaban produciendo como correspondía. Hoy tiene dos años de estar produciendo fruta y gracias al manejo que los propietarios realizan alcanza para su propio consumo y además comercializar en los alrededores del municipio.

Santos Palma, propietario de la finca, reconoce el enorme aporte que el CENTA le ha hecho: "Tenía varios árboles frutales, pero de manera desordenada, y con la visita de los técnicos de investigación CENTA se eliminaron algunos y se podaron otros. Me explicaron que debía distanciar los árboles, así que con lástima eliminé árboles de coco y con un poco de duda, pero atendiendo las indicaciones que me daban mantuvimos los nuevos que me dieron con el proyecto y luego los podamos, así que ahora cosechamos fácilmente la fruta porque los árboles se aparraron (extender sus ramas al horizonte)".