Verifican que pasarela millonaria cumpla normas universales

Representantes del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) y autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) hicieron un recorrido en las pasarelas inclusivas del redondel Masferrer, con valor de $1.4 millones, para verificar que cumplan con las normas de accesibilidad universal.Las estructuras forman parte del proyecto de mejoramiento de la intersección de la avenida Jerusalén-avenida Masferrer-Paseo General Escalón, a cargo del FOVIAL, que tiene un costo de $16.7 millones, dentro de los cuales hay un monto de $1.4 millones para los pasos inclusivos.“Es un error que a veces se mira y se dice: ‘Ahí no se ven personas en silla de ruedas, ahí no se ven personas ciegas’; no, no es ese el punto. Tienen que ser infraestructuras amigables, inclusivas, de diseño universal donde todos y todas nos sentimos seguros, nos sentimos bien caminando”, dijo Jesús Martínez, presidente del CONAIPD.La obra consiste en dos pasarelas ciclo peatonales que se ubican en los costados norte y sur del redondel. La norte incluye la incorporación de gradas y ascensores, ambas están construidas con estructura metálica y concreto, material usado también para las rampas de acceso que conectan el costado oriente con el poniente. La pasarela norte tiene una longitud de 220 metros y la sur, 339.El CONAIPD tiene una comisión permanente con el MOP para abordar el tema de la infraestructura universal. La Dirección de Ciudades Inclusivas del MOP es la que se encarga del cumplimiento de dichas normas. “Esta dirección tiene que estar velando porque gradualmente el país pueda evolucionar en esa dirección. Hay que tener en cuenta que el mundo entero está haciendo esfuerzo en eso”, dijo Gerson Martínez, del MOP.El mantenimiento de las estructuras será sometido a un concurso para que en un asocio público-privado se pague el costo de la iluminación, se le dé mantenimiento a los ascensores y se sustituyan cuando cumplan su vida útil. La garantía del proyecto es para cinco años.Felipe Rivas, director de FOVIAL, dijo que todo el proyecto está terminado y que están en la fase de recepción preliminar, en la que pueden surgir detalles o sustituciones que se necesite hacer. También están en trabajos de restablecer la zona verde del redondel.