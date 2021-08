Veteranos de guerra exigen un aumento en presupuesto de 2022

Cientos de veteranos de guerra, excombatientes, sindicalistas, organizaciones y personas marcharon ayer hacia el Ministerio de Hacienda para exigir un incremento al presupuesto, aumento de pensión, becas de educación y para expresar su descontento con el gobierno salvadoreño.

"Estamos pidiendo que se nos dé el presupuesto aprobado por la junta directiva del instituto, que asciende a $333 millones para el próximo año y no el aprobado por el Ministerio de Hacienda. Estamos pidiendo también 6,000 becas para nuestros hijos, $4 millones más para los proyectos productivos, $4 millones para las viviendas y que se pague el bono funerario", sostuvo José Santos Melara, directivo propietario del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de Veteranos y Excombatientes (INABVE).

Aseguran estar inconformes con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda, que consiste en $162 millones y sostienen que no están dispuestos a conformarse. "No aceptamos ni cinco menos de la propuesta que el Instituto ha hecho. Nosotros no nos estamos inventando esto. La ley dice que los veteranos recibirán el presupuesto y los beneficios de manera gradual y cada año incrementará", añadió Santos Melara.

Este año los veteranos y excombatientes han realizado diferentes manifestaciones expresando inconformidad por el incumplimiento de los beneficios que les otorga la ley. El director añadió que los $162 millones aprobados los han alcanzado "producto de la lucha que mantienen", pero que no les alcanza a cubrir todo lo requerido.

El Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales (SEJES) fue uno de los sectores que acompañó la marcha en protesta, pero lo hizo en rechazo a las propuestas de reformas de la Constitución y por la Ley Bitcóin, que entrará en vigencia el 7 de septiembre.

"Estamos acompañando para contrarrestar las graves situaciones que se están dando en el país , como la implementación de la criptomoneda y las vulneraciones a los derechos ya conquistados como lo son los de los veteranos", dijo Stanley Quinteros, secretario general del SEJES.

La marcha partió de la Universidad de El Salvador (UES) hacia el Ministerio de Hacienda, donde los manifestantes entregaron el pliego de exigencias a una comitiva de la institución. Esta finalizó minutos después, aproximadamente a las 10:30 de la mañana .