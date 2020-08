Veteranos exigen el pago de pensión

Por segunda vez en las últimas semanas, un grupo de veteranos de guerra se reunió ayer por la mañana en el municipio de El Divisadero, Morazán, para exigir al gobierno el pago de su pensión mensual. Los excombatientes de la Fuerza Armada y el FMLN manifestaron que ya son cuatro meses que no reciben sus pensiones. Además, dijeron que tampoco se les ha cancelado la primera cuota de la beca de estudio de sus hijos. "Desde abril el gobierno no nos paga y solo aprobó $12 millones en el préstamo de los $250 millones que pidieron, y eso solo alcanza para un mes, no alcanza para nada, y necesitamos que nos paguen tres meses. El estudio de nuestros hijos también y otras beneficios", expresó Vilma Arévalo, una excombatiente.

Agregó que entre los beneficios a los que tienen derecho están la atención médica preferencial, programas de inserción productiva, acceso a la educación, transferencia de tierra, insumos agrícolas, apoyo para la construcción y mejora de vivienda y educación a los beneficiarios de esta ley y a sus hijos, acceso a programas de líneas de crédito con intereses flexibles y prestación económica para servicios funerarios. "De todas las prestaciones que aprobó en el 2015 la Asamblea Legislativa, este gobierno no nos ha dado nada. Pacíficamente le estamos pidiendo que cumpla con la ley", dijo María Chicas. Los veteranos afirmaron que de no recibir el pago de pensión y la cuota de estudio de sus hijos, irán a protestar frente a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa, en los próximos días.