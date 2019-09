Veteranos piden el pago de dos cuotas

Un grupo de veteranos de guerra de la Fuerza Armada se concentró ayer frente a las instalaciones de la Unidad de Coordinación y Apoyo a Discapacitados de la Fuerza Armada, en Santa Tecla, para pedir al Gobierno el pago de dos cuotas para 18 mil excombatientes.

José Antonio Amaya, uno de los manifestantes, señaló que en su administración, Salvador Sánchez Cerén firmó con otras organizaciones el pago de cuatro cuotas a los veteranos. De estas dos ya fueron depositadas, pero aún les falta la de julio de 2017 y la última, cuyo plazo vence en octubre de este año.

Según Amaya, la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, establece que si hay un aumento al salario mínimo, como lo hubo en 2017, también debe haber un aumento a las pensiones de los lisiados. Por lo tanto, las cuotas que piden corresponden a ese incremento.

En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele retomó la noticia sobre la protesta de los veteranos y comentó: "2017. Van a tener que pensar mejor la estrategia de desestabilización, porque esta no les está funcionando".

Amaya dijo que, a través de un decreto transitorio, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Legislativa ser el administrador de los fondos de pensiones hasta inicios de enero del otro año, cuando esto le corresponde a la junta directiva del Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes.

El diputado Mauricio Ernesto Vargas explicó que hasta el momento no ha ingresado ninguna petición desde el Ejecutivo, que lo que ha existido es un acercamiento de él y los asesores de la Comisión de Defensa con la actual directiva del instituto para prorrogar un decreto que finalizaba el 21 de septiembre, que consiste en que la comisión administradora de los fondos de los programas de beneficiados de veteranos continúe hasta el 6 de enero de 2019, cuanto esté más formulada la estructura del instituto y así comience a funcionar.

"El problema no es el manejo de fondos, sino interno y administrativo. Ellos no aceptan algún grupo por intereses políticos, por lo que sea. No aceptan que Nayib Bukele haya cambiado a la presidenta juramentada por el presidente Sánchez Cerén, tampoco que la actual directiva sustituya al gerente", dijo Vargas.