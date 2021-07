Veteranos de guerra protestaron este lunes en la carretera Troncal del Norte, en la entrada al municipio de Apopa (San Salvador), por el "sorpresivo" nombramiento de Rafael Aguillón Rivera al frente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes.

"El día viernes 9 de julio fuimos sorprendidos con la noticia que Marcelo Cruz Cruz había sido destituido del cargo de presidente del Instituto", dice el comunicado emitido este lunes por el Directorio Nacional de la Alianza de Veteranos y Excombatientes.

"No comprendemos del porqué este cambio brusco en la dirección del Instituto a pocos meses para concluir el año, cuando la Junta Directiva ha trabajado arduamente para construir todo tejido estructural interno del Instituto para cumplir con las leyes de la República", dijeron.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes desalojaron sin incidentes a los manifestantes.

Veteranos protestan en carretera Troncal del Norte por nombramiento de Rafael Aguillón al frente del Instituto. Foto de LA PRENSA/José Cardona

Los veteranos dijeron en el comunicado que el nombramiento de Aguillón es una "flagrante violación a la institucionalidad" y que "aunque el presidente (Nayib Bukele) tenga el derecho para asignar al que (a) él se le dé su gana" no han "conocido un juicio de valor del porqué el cambio".

"Exigimos que se respete la institucionalidad del Instituto, que es un ente autónomo, con su propio presupuesto y su propia estructura", llamaron.

Los veteranos denuncian que el nuevo presidente del Instituto nombrado por Bukele "ha llegado amenazando con realizar despidos de personal recién contratado", quienes son "profesionales que juegan un papel importante en la ejecición de los procesos de entrega de los beneficios para los veteranos y excombatientes".

Aseguran, además, que Aguillón reclama "plazas de asesores y que se le contrate en el INABVE a un conjunto de sus amigos, con los fondos ya programados para la ejecución de los beneficios".

Durante la protesta también exigieron que los bienes destinados a los veteranos no sean redirigidos hacia otras instituciones. "No permitiremos que se manoseen los recursos económicos que son para financiar los beneficios de los veteranos, ni permitiremos atropellos a los empleados, no convertiremos al INABVE en un elefante blanco", señalaron.