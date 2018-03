Veteranos reclaman falta de pago del GOES

Lee también

Representantes de los veteranos del conflicto armado en El Salvador volvieron a reclamar porque aseguran que el Gobierno no ha cumplido su promesa de ayudarlos. El coordinador de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, José Antonio Amaya, exigió que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, pague el dinero de las pensiones del Fondo de Protección de Lisiados.“Queremos que el presidente acepte que no nos ha cumplido. Queremos que dé la cara por el pueblo. Cómo es posible que Sánchez Cerén le exige a la empresa privada que pague los impuestos y el salario mínimo a los trabajadores cuando él le debe el salario mínimo a 18,000 lisiados de guerra del conflicto armado”, señaló Amaya.También denunció que han tenido audiencias con representantes del Ministerio de Salud porque, según Amaya, hasta el momento los veteranos de la Fuerza Armada no reciben los mismos beneficios de salud que los veteranos del FMLN.“No es posible que estén jugando a la doble moral… el presidente tiene la obligación de funcionar para todos y en este caso con los veteranos de la Fuerza Armada. Según la Constitución, él es el comandante general de la Fuerza Armada, por eso debe tener el compromiso moral y ético para velar por el bienestar de los veteranos”, agregó.