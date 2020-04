Veto a habilitación de empresas de alimentos y bebidas

El presidente de la república Nayib Bukele vetó, entre el lunes y ayer, cuatro decretos aprobados por la Asamblea Legislativa en el marco de la pandemia de la covid-19; mientras que observó otros dos.

Los edictos 612, 619, 620 y 621 fueron rechazados por el mandatario; mientras que los 614 y 617 fueron devueltos al parlamento con señalamientos.

Bukele consideró que los cuatro proyectos de ley denegados son "inconstitucionales" y ahora, quedó en manos de los diputados superar (con 56 votos) los vetos o aceptarlos durante la sesión plenaria que se llavará a cabo mañana.

Si los parlamentarios alcanzan los votos para superarlos, estos documentos serán enviados a la Corte Suprema de Justicia donde, tras escuchar los razonamientos de ambas partes (Órgano Ejecutivo y Legislativo), considerará o no su legalidad en un plazo máximo de hasta 15 días.

En el decreto 619 Bukele negó su legalidad en el que se reformaba el decreto legislativo 593 (Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por covid-19) en la búsqueda de habilitar a todas las empresas de alimentos y bebidas siempre y cuando se acaten medidas sanitarias actualizadas.

El mandatario expresó que la aprobación violó "los principios de democracia, pluralismo, publicidad, contradicción, libre debate y discusión" dado que fue realizada bajo tras una dispensa de trámite para la cual "no existió voluntad de los diputados de participar sobre su discusión".

Por las mismas razones, además del equilibrio presupuestario, el presidente vetó las disposiciones transitorias para garantizar la continuidad de las prestaciones de servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a los trabajadores en condiciones de desempleo, suspensión de contrato o caída en mora de las planillas por los patronos durante la emergencia.

Dos serían superados

En cuanto a los vetos a los decretos 620 y 621, conocidos el pasado lunes, algunos diputados mostraron su desilusión por la decisión Presidencia y aseguraron que buscarán superarla.

El 620 se refiere a las disposiciones en beneficio del trabajo de los profesionales de la salud y médicos, en el combate a la pandemia de la covid-19 en el que principalmente se proponía dotar de equipos de protección a los profesionales y brindarles seguros de vida.

"(Es una) violación al principio de equilibrio presupuestario" estimó en su negativa el Ejecutivo.

Finalmente, en el 621 que aborda el retorno de los salvadoreños varados, planteó Bukele, entre otras cosas, que "violentó la seguridad jurídica como principio y derecho constitucional".

Consideró, además, que son disposiciones "eminentemente declarativas" y no estarían acorde a lo que se vive en la actualidad en los centros de cuarentena.

Los diputados Margarita Escobar y Carlos Reyes, de ARENA; así como Damían Alegría, del FMLN apuntaron que desde sus fracciones se buscará superar estos vetos; mientras que Rodolfo Parker del PDC, tuiteó que su partido apoyará al menos vencer en el decreto 620.

Juan José Martell, de CD, opinó "no estar a favor o en contra" de los vetos; mientras que la fracción de GANA informó en Twitter que no dará sus votos contra el presidente y finalmente, Antonio Almendariz, del PCN, dijo que hasta ayer, como fracción, no tenían postura.