Viajaban a Anamorós para cometer hechos delictivos

Dos pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) el domingo anterior en el caserío Cerro Pando, cantón Huertas Viejas, en el municipio de Anamorós, La Unión, cuando se desplazaban en un carro particular.Los detenidos fueron identificados por la PNC como Fredy Antonio Méndez y Willian Vladimir Bonilla, ambos de 18 años.Los dos residen en el cantón Las Tunas del municipio de Conchagua, pero se desplazaban a la zona norte del departamento unionense presuntamente para cometer hechos delictivos en el sector de Anamorós.“La información que se tenía es que estas personas iban a ser las encargadas de cometer unos homicidios en ese sector, por eso se instalaron controles vehiculares y se logró la detención”, detalló un oficial del área de investigaciones de la Policía.Aunque las autoridades confirmaron que al momento de la detención los pandilleros no portaban ilícitos y solo fueron detenidos por el delito de resistencia, aseguraron que tras revisar los teléfonos celulares que andaban, es posible que se les imputen los delitos de homicidio y conspiración de homicidio por la información que contienen los móviles.“Las personas contra las que iban a atentar son particulares, pero no podemos ahondar en la información, aunque sí tenemos datos bien concretos del involucramiento de estas personas con hechos anteriores y los que iban a cometer”, afirmó el investigador.Agregó que no descartan que los dos pandilleros que ya están tras las rejas también estén involucrados en el homicidio de un agente policial, de quien solo se mencionó que fue asesinado en la zona oriental del país, sin entrar en mayores detalles por ese caso.Además, en el cantón Horcones de la jurisdicción de Pasaquina fue detenido Roberto Carlos Urbina, de 24 años, a quien se le decomisó un arma de fuego calibre 38 milímetros de la cual no presentó la documentación que ampara su legal tenencia, por lo que será procesado por los delitos de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.Según las investigaciones, es miembro activo de pandillas y al momento de ser observado por una patrulla policial, trató de darse a la fuga, pero fue alcanzado y capturado con el arma que llevaba.