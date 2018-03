Viaje familiar concluye en accidente que dejó dos muertos y cuatro lesionados

Lee también

Dos personas fallecieron y cuatro más resultaron lesionadas a causa de un accidente que se produjo aproximadamente a las 5:30 de la mañana de este lunes en la carretera El Litoral, a unos 50 metros del puente El Pajaral, cantón El Borbollón, San Miguel. Los vehículos involucrados fueron un pick up y un bus de la ruta 373.En el pick up viajaba un grupo familiar que decidió pasar su fin de semana en el municipio de El Tránsito, en la vivienda de un pariente, y se dirigían hacia Usulután. Mientras que el autobús realizaba su recorrido de Usulután hacia San Miguel.La versión policial de los hechos indica que el conductor del pick up iba rebasando cuando colisionó con la unidad de transporte colectivo.Los fallecidos son Ismael Romero, de 69 años, quien murió en el lugar, y Coronada de Jesús Romero, de 43, quien perdió la vida en el hospital San Pedro, de Usulután.A ese mismo centro de salud fueron trasladados el resto de lesionados, entre los que se encuentran dos menores de edad en estado crítico. El conductor y los pasajeros del bus resultaron ilesos.