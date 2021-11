Viajeros: Migración debería pedir vacuna o PCR

La nueva disposición migratoria en el marco del combate a la pandemia por covid-19, que elimina el requisito de presentar cartilla de vacunación completa y pruebas negativas de covid-19 a los viajeros que deseen ingresar a El Salvador entró en vigor ayer.

En una de las terminales de una agencia de transporte terrestre en San Salvador, algunos pasajeros detallaron que a su paso por Migración sí les pidieron ayer la cartilla de vacunación, pero ya no los exámenes de laboratorio.

"Yo pienso que deberían seguir pidiendo ya sea o la cartilla de vacunación o la prueba PCR o aunque sea la de antígenos. Una de las dos cosas", anotó Fátima Gutiérrez, quien afirmó que sí le pidieron la cartilla de vacunación.

"Si una persona tiene la cartilla de vacunación, pues , mejor, ¿pero y quien no se ha vacunado? A esas personas deberían exigirles una prueba, porque viajan con uno y uno no sabe si están infectados o no", agregó.

Un tripulante de cabina de una aerolínea, que fue consultado por este medio, y quien prefirió no revelar su identidad ni el nombre de la empresa para la que trabaja, coincidió con esta última opinión.

"A mí desde un principio me ha parecido que lo de las vacunas contra el covid-19 es un negocio para lucrarse las farmacéuticas. A nosotros prácticamente nos obligaron a ponernos la vacuna, aunque no quisiéramos, ¿para qué? ¿Para que ahora no la exijan?", dijo el empleado de servicio a bordo. " Uno no sabe si algún pasajero está contaminado, pero asintomático. Deberían seguir exigiéndoles la PCR o aunque sea la de antígenos, que es más barata, porque si van a viajar es mentira que no tienen $30 para pagar la prueba rápida ", añadió.

"Es un gasto adicional, pero es una medida de prevención", dijo David Flores, otro pasajero abordado en una terminal de transporte internacional terrestre.

LA PRENSA GRÁFICA intentó entrevistar a quienes llegaron al país ingresando por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, pero tanto la vigilancia de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) como un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) explicaron que los medios de comunicación requieren de una autorización previa para poder hacerlo.

"Toda esta área es pública, pero por el momento está restringida. Ustedes deben tramitar con la jefa de Comunicaciones de CEPA el permiso para que estén carnetizados y poder estar aquí", explicó la vigilancia de CEPA, señalando el área acordonada con conos rojos donde antes taxistas y familiares solían esperar o recoger en sus vehículos a los viajeros, cuando se le aclaró que el equipo de LPG no pretendía ingresar a las instalaciones.

Médicos coinciden en que se debe pedir la vacuna

A juicio del epidemiólogo Alfonso Rosales, la exigencia de pruebas de laboratorio para entrar a un país "es una medida marginalmente efectiva, que impone un coste económico no solo al país, sino al individuo".

Con no exigir la cartilla de vacunación, sí está en "total desacuerdo", porque exigirla no solo ayuda a contener esta pandemia, también estimula a aquellas personas que no quieren vacunarse.

"La cartilla de vacunación es uno de los instrumentos más valiosos y la evidencia nos está diciendo que es una de las intervenciones más eficaces y eficientes para controlar esta pandemia. Si exigimos un carné de vacunación a cualquier individuo que quiera entrar al país, lo que estamos haciendo es protegiendo a nuestro sistema nacional de salud, porque hay evidencia suficiente de que la vacuna previenen la enfermedad severa", señaló Rosales.