Vicente Coto recibe apoyo de sectores profesionales

Varios movimientos de sectores de profesionales han mostrado su apoyo al candidato por la alcaldía de Santa Tecla, Vicente Coto, quien compite el proceso electoral por la bandera del FMLN y CD.

“Agradezco su confianza y su acompañamiento, en nuestra visión de Gobierno Municipal que tenemos están contenidas las necesidades e inquietudes de los sectores a quienes representan y daremos soluciones y respuestas a cada una de ellas”, dijo Vicente Coto.

Son un total de seis organizaciones y movimientos que aglutinan a más de 500 personas representantes de diferentes áreas del quehacer profesional a escala nacional, quienes se reunieron este día con el candidato municipal, Vicente Coto para expresarles su respaldo en las próximas elecciones del 4 de marzo.

Los movimientos que han mostrado el apoyo a Vicente Coto son: el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende; Coordinadora Movimiento de Profesionales, Técnicos e Intelectuales de El Salvador; Médicos graduados en Cuba; Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza; Mesa productiva alimentaria y Movimiento de Profesionales por las Transformaciones Sociales.

El sector profesional se adhirió al proyecto del candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el FMLN y CD, respaldando las propuestas contenidas en la plataforma de gobierno municipal de Vicente Coto.

Recientemente diversas organizaciones de los sectores de juventud; expresiones deportivas y educación también mostraron su respaldo al candidato y a sus propuestas, los que ven a Coto como una salida a los problemas de Santa Tecla de ganar las elecciones municipales.

Entre las propuestas del aspirante municipal están; Santa Tecla modelo de seguridad y vigilancia efectiva, Santa Tecla modelo de gobernanta democrática y territorial, Santa Tecla Saludable, Santa Tecla Cultural, Artística y Educada, Santa Tecla inclusiva, Santa Tecla verde y Santa Tecla productiva.

Además, el candidato asegura que implementara programas como la “Basura Cero” para que en el municipio de Santa Tecla se aprenda a separar el material orgánico e inorgánico para darle destino adecuado y optimizar los desechos sólidos.

“La basura cero no solamente es un concepto de eliminar la basura, sino más bien cumplir su producción, separarla y que no termine enterrada sino que se convierta en un elemento que pueda ser incluso hasta productivo. El tema de la basura es importante para la salud porque no solamente es foco de enfermedades sino que también eso genera más desorden en la ciudad”, explico Vicente Coto.