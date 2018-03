Vicentino dona colección a Casa de la Cultura

Las “Fotografías del ayer” del vicentino Tomás Guillermo López tendrán su propia sala de exposición en la Casa de la Cultura de San Vicente, luego de que el coleccionista las donó. Para iniciar con la muestra de las imágenes de antaño se inauguró una exhibición.

“Esta es una exposición abierta al público de San Vicente, cuenta con retratos antiguos, piezas y documentos de mucho valor que él tenía en exposición en su casa y que hoy ha decidido hacernos esta apreciable donación. Estamos orgullosos de recibirla”, comentó Delmy Rodríguez, directora de las casas de la Cultura de San Vicente.

Tomás Guillermo López tiene 76 años de edad y es un ilustre vicentino, abogado y notario, que hace muchos años incluso fungió como gobernador político y diputado. Ha escrito el libro “Cuentos del camino real” y manifiesta que por décadas ha cuidado su colección y compartido, pero que esta vez decidió que debe estar en un espacio cultural.

“No hay cosa más maravillosa para la juventud que tener acceso al pasado, porque el pasado es mejor que el presente... las buenas costumbres, cómo era antes San Vicente, su gente hospitalaria. En estas fotografías no aparezco yo, pero están mis amigos, los que hicimos el ayer”, comentó López.

“Yo siento que he cumplido una gran misión con la juventud... enseñarles el pasado (a través de las fotografías). Me motivó (donarlas) el empeño que ponen (en la Casa de la Cultura) contra adversidades. El Gobierno que no los apoya... a funcionarios que incluso los invitan a eventos como estos y no vienen, a esa bandera de enseñar la juventud”, agregó López luego de la inauguración fotográfica el viernes anterior.

Rodríguez manifestó que ahora que cuentan con tal donación en las instalaciones de dicho centro cultural se habilitará un salón al que denominarán Doctor Tomás Guillermo López, en honor del coleccionista de las fotografías que en sus tiempos dedicó más de 10 años en completarlas.

“Unas fotografías tienen unos 50 años, otras 60, y nosotros queremos que esto lo conozca todo San Vicente y el que guste venir a apreciarlas desde otros lugares. Entre las fotografías hay de concejos municipales de hace unos 30 y 40 años, personajes ilustres, grupos de apoyo social, del Club Deportivo Independiente de hace muchísimos años; es decir, San Vicente del ayer”, explicó la funcionaria.

A la inauguración de la exposición fotográfica asistieron alumnos de algunos centros educativos de la ciudad de San Vicente, y entre ellos se pudo notar el interés por la historia que recogen las imágenes, esta vez inmortalizándolas con sus teléfonos inteligentes, una herramienta que ha venido a hacer decaer la “trascendencia de lo importante”, pero que hay que aprovechar, consideró el vicentino Tomás Guillermo López.