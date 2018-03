Vicentinos denuncian falta de agua potable

Según algunos afectados, cada semana deben gastar entre $17 y $21 en comprar el vital líquido, sin que la ANDA les solucione el problema, mientras que los recibos continúa​n llegando puntuales.



"Desde mayo del año pasado no tenemos agua, estamos en una situación difícil porque sin agua no somos nada. Tenemos que comprarla, tanto para tomar como para hacer los qué haceres de la casa, y en ANDA no nos dan respuestas a la problemática que enfrentamos todos los habitantes del barrio", manifestó Ama América de Ramírez.



Agregó que dicha situación ya la han hecho saber incluso a autoridades de la ANDA en San Salvador, pero no han obtenido respuestas.



Son más de 40 familias las afectadas directamente con la falta de agua potable.



En otros casos reciben el líquido 20 minutos a la semana, con lo que no alcanzan a recolectar ni lo básico.



Se intentó conocer la versión de la ANDA en San Vicente, pero hasta el momento no ha sido posible obtenerla.

Lee también

Residentes del barrio San Juan de Dios, en el municipio de San Vicente, aseguran que no reciben agua potable desde hace casi un año, ocasionándoles esto dificultades para realizar sus actividades diarias en el hogar y gastos extras.