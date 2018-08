Vicepresidenciables disertan sobre lucha contra la corrupción

Los candidatos a la Vicepresidencia de la República por la alianza ARENA-PDC-PCN-DS, Carmen Aída Lazo; de GANA, Félix Ulloa; y de VAMOS, Roberto Rivera, disertaron sobre formas en las que se puede combatir la corrupción, en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción.

Los vicepresidenciables coincidieron en que la corrupción que atraviesa el país ha frenado el desarrollo de la población y se refirieron a los recientes casos en donde se acusa a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca de haber desfalcado al Estado durante sus gestiones.

"El tema de corrupción es un tema que ha llegado a una magnitud tan endémica y tan estructural en nuestro país que requiere medidas totalmente audaces y acciones concretas y no más palabras y lo que tenemos que comenzar dando el ejemplo somos en este momento las fórmulas presidenciales", comentó Lazo.

En ese sentido, dijo que la alianza adquirió una serie de compromisos para combatir la corrupción, entre estos están suspender los gastos discrecionales, disminuir los lujos en el Ejecutivo, transparentar sueldos y prestaciones de empleados y que los funcionarios no sean dirigentes de partidos mientras ejercen sus funciones.

Rivera, por su parte, comentó que en VAMOS están comprometidos a combatir la corrupción. "Ya no se trata de pequeñas cosas, ya no son sobornos, es una gran corrupción con estructuras bien sofisticadas y que desde el Ejecutivo creo que no se ha hecho lo suficiente para combatirlo", dijo el candidato a vicepresidente de VAMOS.