Vicepresidente Félix Ulloa asegura que caída de bonos es una “agenda oculta para afectar la imagen del gobierno”

El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, consideró que la caída en los bonos de El Salvador luego del anuncio de las reformas constitucionales que planteará el equipo ad hoc que está bajo su mando no es una reacción seria de parte de los mercados; e inclusive que es más un ataque de parte de los medios de comunicación en contra del gobierno.

Ulloa consideró que era una noticia “extraña” que Bloomberg advirtiera sobre una nueva caída en los bonos del país y ejemplificara que el bono con vencimiento en 2035 se dirigió a su nivel más bajo en nueve meses.

Según Ulloa, una reacción de ese tipo no tiene sentido, debido a que no se ha hecho una presentación oficial de las reformas. “Ningún órgano ha presentado nada. Este es un estudio que ha hecho un equipo. No veo cuál es la seriedad de qué tipo de mercado puede reaccionar contra una reforma que no existe, ni siquiera ha iniciado el proceso, lo estamos validando”, acotó.

Asimismo, el vicepresidente consideró que la información es parte de una agenda oculta para afectar la imagen internacional del gobierno de El Salvador. Citó que, así como ocurrió con Moody’s, que degradó el valor de los bonos del país a “bonos basura”, lo mismo ocurre con la caída en el valor de los bonos destacada por Bloomberg.

“Aquí hay agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional. Creo que quien haya difundido esa noticia lo hizo con dolo o por ignorancia, porque ningún mercado va a reaccionar para aumentar el riesgo país frente a un hecho que ni ha sucedido ni está por suceder, está en proceso de discusión”, sentenció Ulloa.