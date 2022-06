Vicepresidente Félix Ulloa justificó régimen de excepción

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo esta semana en un evento público que el gobierno de El Salvador está "limpiando las comunidades" con las capturas que se realizan desde que inició el régimen de excepción, a finales de marzo.

"Ahora estamos limpiando las comunidades, ahora se están capturando, procesando a esos criminales", declaró, para luego aceptar que las pandillas "mandaban en el país, controlaban más de un tercio de todo el territorio nacional. El Estado había perdido soberanía y un estado que no es capaz de ejercer soberanía en su propio territorio es un estado fallido. Así encontramos el gobierno".

Las declaraciones las dio un día antes que se cumplieran tres años de su mandato y el del presidente Nayib Bukele al frente del Órgano Ejecutivo.

No es la primera vez que Ulloa justifica acciones tomadas por el gobierno durante el régimen de excepción. Cuatro días después de aprobarse dijo durante una entrevista televisiva que el decreto que le daba vida a este estado suspendía dos derechos: la restricción a la movilidad y a la inviolabilidad de la morada, los cuales jamás han estados contemplados para que se suspendan desde que entró en vigor la medida de seguridad.

"Se suspendieron algunas de las garantías constitucionales, dentro de ellas está la inviolabilidad del domicilio... En esta ocasión al suspenderse este derecho la acción de la policía se vuelve inmediata. También se ha suspendido el derecho a la libertad de movilización, cosas que son libertades públicas, pero se pueden suspender de manera transitoria. En este caso son 30 días", indicó Ulloa.

Durante su gestión en el cargo, el vicepresidente también ha atacado a los sectores que lo critican. En febrero de este año dijo que los periodistas se "revictimizaban", cuando señalaron al Gobierno de realizar espionaje por medio del programa Pegasus.

Además, señaló que los medios de comunicación seguían una "agenda partidaria" y que "manipulaban los hechos".

Ulloa afirmó que el señalamiento por parte de los periodistas era una estrategia. "Hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo y no me refiero a esta revictimización que se ha hecho de los periodistas, que se les ha atacado por el programa Pegasus o que se les vigila. Todos sabemos que Pegasus es un programa que se manejan entre gobiernos, pero no es el caso de El Salvador", expuso.

El vicepresidente ha estado al margen desde que entró al poder, pero hay ciertos hechos que le han valido críticas.

Una ponencia que impartiría el vicepresidente Félix Ulloa en la Universidad de Berkeley, en California, fue suspendida por señalamientos contra el Gobierno salvadoreño y por “la naturaleza violenta y corrupta del régimen de Bukele”.

Una ponencia que impartiría el vicepresidente Félix Ulloa en la Universidad de Berkeley, en California, fue suspendida por señalamientos contra el Gobierno salvadoreño y por "la naturaleza violenta y corrupta del régimen de Bukele".

Ulloa había prometido una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA para hablar de las reformas a la Constitución de la República, pero la suspendió al momento que se realizaría. No quiso informar por qué la canceló a último momento.

Ulloa había prometido una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA para hablar de las reformas a la Constitución de la República, pero la suspendió al momento que se realizaría. No quiso informar por qué la canceló a último momento.

Un mes antes que se entregaran las reformas a Presidencia, Ulloa dijo que en realidad estaban redactando “una nueva Constitución”, lo cual generó críticas.