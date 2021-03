Vicepresidente Ulloa: “No era necesario” que militares ingresaran a la Asamblea el “9F”

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, en su programa Al Punto, sobre lo ocurrido el pasado 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó con militares al al Salón Azul.

El periodista cuestionó al vicemandatario: "Lo del 9F pasa en dictaduras señor vicepresidente, no pasa en democracias. ¿No fue ese un gran error?".

Por su parte, Ulloa trató de minimizar los hechos ocurridos asegurando que todo se debió a una mala interpretación de dos fotografías que circularon en medios internacionales y reiteró que no fue un intento de golpe de Estado. "He estudiado los golpes de Estado en nuestra región latinoamericana y eso no tiene ni por caricatura una caracteristica de golpe de Estado", dijo.

“Pero cuando los militares se meten al Congreso eso es un problema, siempre. Usted lo sabe. Ese no es el lugar de los militares”, dijo el periodista y agregó: "Yo ví a los soldados, a los policías armados en el Congreso", refutó Ramos.

A lo que el funcionario respondió: "Sí claro, son la escolta que sigue al Presidente, ese es parte del error, no tuvieron porqué haber entrado, pudieron haberse quedado fuera sin necesidad de entrar, pero ellos tienen protocolos y lo siguen al pie de la letra, recuerde que los militares no tienen la lógica de los ciiviles".

En la entrevista también se habló sobre las preocupaciones que los sectores de la sociedad y organismos internacionales tienen sobre el posible autoritarismo en El Salvador, "¿Va el gobierno de Bukele hacia el autoritarismo?", cuestionó Ramos, citando frases del director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

A lo que Ulloa calificó que una "lectura sesgada, bastante subjetiva" por parte del defensor de derechos humanos. "Yo lo invito a que venga al país que se entere y que confirmen si es o no la noticia que le llega", dijo el vicepresidente y aseguró que las elecciones del pasado 28 de febrero la población salvadoreña ratificó el apoyo al presidente Bukele. "El sistema bipartidista, afortunadamente, ya es parte de la historia", aseguró.

Vivanco no tardó en reaccionar y, a través de su cuenta de Twitter, respondió al funcionario: El VicePdte de El Salvador le dijo a @jorgeramosnews que yo estoy equivocado y el país no va camino a ser una dictadura. Pero los retrocesos para el estado de derecho son claros: agresiones a la asamblea, hostigamiento a jueces y periodistas, y desacato a sentencias judiciales".

Postura sobre el aborto

El funcionario habló sobre el aborto y explicó a Ramos que es un tema que está en estudio. Dijo que la mesa dogmática constitucional de la comisión ad hoc ya ha recibido grupos que están acuerdo con cambiar la constitución y otras en contra. Ulloa no quiso dar una respuesta concreta sobre si estaba a favor o no.

Ramos insistió: “¿Cómo persona, Felix Ulloa piensa que el aborto debe ser legal?”.

Sin embargo, Ulloa respondió: "Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando se dan circunstancias que amerita la extracción del producto de un embarazo en esos momentos la Ley regula que puede habilitarse. El tema es si el aborto es legal o no es legal, el tema es se despenaliza de forma absoluta o se mantienen ciertas circunstancias de las cuales se puede caracterizar un aborto como un infanticidio, un homicidio de una persona que aún no ha nacido".