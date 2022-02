Vicepresidente Ulloa dice que periodistas se "revictimizan" por denuncias de espionaje con Pegasus

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este jueves 10 de febrero que la denuncia que interpuso la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en contra del gobierno por espiar a comunicadores con el software Pegasus es una "revictimización por parte de los periodistas" y que dijo que lo que pretenden es "desviar la atención".

Ulloa habló hoy en un evento sobre Seguridad Digital y Libertad de Prensa organizado por la UNESCO y APES, y dijo que "por suerte" en el país no hay ningún riesgo personal para el ejercicio del periodismo.

"Hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo y no me refiero a esta revictimización que se ha hecho de los periodistas, que se les ha atacado por el programa Pegasus o que se les vigila. Esto no sé si es una estrategia para desviar la atención porque el gobierno ya aclaró... Todos sabemos que Pegasus es un programa que se manejan entre gobiernos, pero no es el caso de El Salvador ", aseguró.

El presidente de la APES, César Castro Fagoaga, dijo que lo que se necesita es una respuesta por parte del Gobierno del por qué invierte tanto en espiar a periodistas.

"Que el señor Ulloa diga que el gobierno no tiene nada que ver no suma. A mí no me basta con la palabra de un gobierno que ha sido tan mentiroso. Necesitamos una investigación seria y sabemos que no la vamos a conseguir en este país porque la Fiscalía responde directamente a intereses de Casa Presidencial", aseveró.

Además, dijo que la investigación independiente del uso del spyware Pegasus por parte del gobierno salvadoreño es el primer paso y el siguiente es saber cuántos millones han salido "de las arcas del Estado para espiar a ciudadanos y periodistas".

#ÚltimaHora | @cesarfagoaga presidente de la @apeselsalvador responde a las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, que dijo que su Gobierno no está usando Pegasus. Fagoaga dijo que el gobierno es mentiroso y que no cree que avance la investigación del espionaje en la FGR. pic.twitter.com/8Yj4BBS898 — LPGJudicial (@LPGJudicial) February 10, 2022