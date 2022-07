Víctimas sin justicia pese a derogación de Ley de Amnistía

Diversas organizaciones y personas vinculadas a los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado manifestaron su indignación porque, a seis años de haberse derogado la Ley de Amnistía, no hay avances de justicia, verdad y reparación para los cientos de víctimas de masacres ocurridas hace más de 30 años.

Señalaron a la Fiscalía General de la República, al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia de no trabajar por buscar justicia para las víctimas.

David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, dijo que las actuales instituciones gubernamentales adoptan posiciones violatorias a la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, debido a que han realizado bloqueo de los archivos militares en el caso de El Mozote.

También sostienen que hay una negativa del poder judicial y de la Fiscalía General para no cumplir con su rol y cometen omisiones en las investigaciones.

"Es posible concluir que el actual gobierno, el actual poder judicial y la actual Fiscalía, al igual que gobiernos anteriores, siguen protegiendo a los criminales que cometieron atrocidades durante el conflicto armado", aclaró.

Para Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal, organización querellante en varios casos, dijo que en estos seis años ha visto retrocesos en las instituciones que deben trabajar por las víctimas.

"Hay bastante deficiencia en lo que ha pasado en estos años. Hay un retroceso y un estancamiento, además de un incumplimiento del Estado. No hay interés de ninguna institución de que avancen estos casos. Mientras tanto ya murieron bastante victimarios y lastimosamente bastantes víctimas no han visto justicia ni reparación", aseguró.

Sidney Blanco, uno de los magistrados que participó de la sentencia que derogó la Ley de Amnistía, habló sobre el objetivo principal de la derogación y señaló que hasta el momento no se ha cumplido, ya que ellos pensaron en "transitar hacia una verdadera justicia".

Blanco dijo que encomendaron a la Asamblea Legislativa elaborar una normativa de justicia transicional, pero que no hubo avances. "Yo no veo a corto plazo que aparezca alguien con interés, por lo menos en el gobierno actual, de impulsar una ley de esta naturaleza. Creo que es un tema que va a permanecer abandonado. No hay ley de amnistía, pero tampoco se hace nada de lo que se ordena en la sentencia que la declaró inconstitucional. no veo ningún diputado ni el presidente de la República interesados en dar continuidad al mandato de la sentencia", aseveró.

Jorge Guzmán, juez que reabrió el caso de El Mozote y que luego fue cesado de su cargo, dijo que la derogatoria fue una oportunidad para una verdadera reconciliación de la sociedad salvadoreña, pero que se ha desperdiciado la oportunidad por "intereses políticos". Por ello el caso que él llevaba, que había mostrado avances, se estancó.

"En la investigación de esa masacre, identificando, juzgando y sancionando a los perpetradores de la misma, es lamentable que este caso, que es el único que avanzó considerablemente, se encuentra casi paralizado en línea con la política de encubrimiento del Ejecutivo y la Corte Suprema a su servicio", denunció.