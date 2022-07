Víctimas de El Mozote piden al presidente Bukele que no sancione Ley sobre registro

Víctimas de la masacre de El Mozote y organizaciones hicieron un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele para que no sancione la recién aprobada "Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre El Mozote".

Esta normativa que fue aprobada el 28 de junio por la Asamblea Legislativa, eliminó que fueran gratis las diligencias notariales y redujo 11 artículos de la propuesta original, aseguraron las víctimas que violenta su derecho a las reparaciones, además de revictimizarlas.

Denunciaron que no fueron tomados en cuenta para su estudio y que es una normativa que no beneficia en los procesos que llevan a cabo las víctimas para poder ingresar al registro de víctimas de la masacre El Mozote. Aseguran que no ayudará a reducir la burocracia que tanto les afecta a las víctimas para gestionar y cubrir con gastos, todo lo que involucra el registro.

"Hasta el momento, el registro quedaría funcionando igual. No hay ningún cambio para que las personas puedan incorporarse, las personas tienen que hacer todo el proceso con los abogados, pagar y después presentar la documentación al registro", aseguró Óscar René Claros, una de las víctimas de la masacre ocurrida en 1981.

Claros detalló que con una nueva ley, el proceso iba a ser más rápido para evitar la "burocracia" que existe actualmente, donde hay que esperar seis meses para que un abogado les dé los documentos legales para poder inscribirse. Ellos pedían que con dos testigos, los familiares pudieran ser ingresador en el registro, pero en la propuesta aprobada no se incluyó. Asegura que son 900 personas la que están esperando ser incorporadas.

Antonio Aguilar de Cristosal informó que esta mañana presentaron una carta en Casa Presidencial (CAPRES) donde le solicitan al presidente Nayib Bukele no sancione la "Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre El Mozote".