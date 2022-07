Víctimas de El Mozote reclaman la falta de gratuidad en reforma

La Asociación Promotora de los Derechos de la Víctimas del Mozote denunció que Ley Especial Transitoria de Registro Único de Víctimas y Familiares aprobada el martes pasado tendrá pocos beneficios para las víctimas que aún no están registradas, debido a que esta carece de gratuidad

Leonel Claros, presidente de la asociación, explicó que en el proyecto de esta ley presentado por el Ministerio de Gobernación a la Asamblea Legislativa se pretendía que el Estado asumiera el pago de los trámites para las víctimas que tenían problemas para entrar al registro, pues muchas de ellas son personas de escasos recursos y no cuentan con la capacidad económica para asumir los trámites mediante un abogado particular, sin embargo, esto no fue tomado en cuenta en la actual ley.

“Después de 30 años o 40 años, ponerle obstáculos a las víctimas es algo que no debe ser, se debe facilitar. Todo esto debería ser gratuito”.



Roberto Martínez, delegado de Morazán de PDDH

"Por ejemplo para hacer una aceptación , los abogados están cobrando de $700 para arriba, una persona que no tenga recursos económicos mejor se queda sin hacerlo, nosotros queríamos que el Estado contratara los abogados y ellos se encargarán de todo, pero no fue así. Hoy la gente tiene que pagar todo". dijo.

Claros explicó que entre las pocas ventajas que han podido identificar es que podrán ser integradas al registro aquellas víctimas que estaban acompañados mediante unión libre, pues saben que existen varios casos.

"Desde nuestro punto de vista creíamos que la ley que había sido presentada iba a beneficiar a las víctimas pero sin quitarle ningún artículo, como ocurrió cuando la conoció la Asamblea, esto evitó la gratuidad", dijo.

Roberto Martínez, delegado departamental en Morazán por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que al no tener gratuidad, esto viene a obstaculizar el proceso de registro para las víctimas.

Jorge Castro, diputado por el partido Nuevas Ideas, argumentó durante la sesión plenaria del martes 28 de junio, que establecer en la ley la gratuidad no lo veían necesario, pues sería la Procuraduría General de la República la encargada de llevar estos trámites de manera articulada con las demás instituciones para que las víctimas no tuvieran ningún gasto.