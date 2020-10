Víctimas de El Mozote responden a Bukele: "Nos apena que se diga que es un show"

La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) mostró su descontento a las últimas declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre los bloqueos sistemáticos a las inspecciones del juez, Jorge Guzmán, a los archivos militares de la Fuerza Armada que tengan que ver con la masacre El Mozote, un crimen de lesa humanidad ocurrido en el país durante el conflicto armado (19981) donde murieron un poco más de 1000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

"Es lamentable la actitud de continuar y justificar el bloqueo sistemático a las inspecciones de los archivos militares históricos que había planificado el señor juez de Instrucción de San Francisco Gotera", dice el comunicado de APDHEM.

La asociación que representa a los familiares y sobrevivientes de la masacre El Mozote consideró como importante "realizar esas diligencias judiciales" para el esclarecimiento de los "hechos ocurridos" en Morazán durante el conflicto bélico interno que vivió El Salvador durante la década de los 80´.

Además, la Promotora lamentó que el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, se refiriera al intento de esclarecer uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes de la historia de Latinoamérica y que lo calificara como un "show" político partidario.

"Nos apena que se haya refutado la capacidad legal que tiene el juez para llevar a cabo dichos procedimientos, atribuyéndole además que tiene intereses políticos partidarios y que es un show, cuando sabemos que se trata de investigar y esclarecer un crimen de lesa humanidad", agrega el comunicado.

APDHEM también consideró "repugnante" el hecho de que Bukele haga acusaciones falsas a las instituciones y organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de El Mozote en el proceso de esclarecer el crimen perpetrado por la milicia salvadoreña.

ESTO ES CON LOS JEFES MILITARES DE AQUELLA ÉPOCA

La Promotora pidió a que el gobierno de turno, liderado por Nayib Bukele, cambie su postura de bloquear las inspecciones de los archivos militares. Aclaró que no se acusa a la actual administración de los hechos ocurridos en el 1981, sino contra los jefes y altos mandos militares de aquella época.

"Nos parece injustificable que el actual alto mando de la Fuerza Armada, actúe como los ministros de los gobiernos anteriores, encubriendo a los responsables de las masacres cometidas en contra de población civil inocente". Agregó: "No se está acusando al gobierno de Nayib Bukele, ni contra la actual Fuerza Armada, es contra los jefes militares de aquella época", sentenció APDHEM en el comunicado.

ES UN SHOW

Este pronunciamiento de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote surge un día después de que el mandatario se refirió nuevamente al tema en una cadena nacional, en donde calificó como "show" los intentos del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, de inspeccionar -con base a una decisión de la Corte Suprema de Justicia- los archivos militares de la Fuerza Armada (FAES) para esclarecer cuestiones del caso mejor conocido como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

"Una de dos, o quieren hacer el show, o quieren exponer a la Fuerza Armada y ninguna de las dos cosas las voy a permitir", dijo Bukele.

EL COMUNICADO

La comunidad de victimas de El Mozote y sitios aledaños exigen a las autoridades competentes que den acceso a la verdad y justicia para las victimas de la masacre de 1981.

“Los mismos políticos que perpetraron las peores masacres como la de El Mozote son los que ahora quieren que se sepa la verdad, ellos estuvieron 30 años en el poder y nunca lo hicieron. Están usando a las víctimas para su beneficio político”, añadió.

"Me quieren culpar a mí de la masacre de El Mozote. Yo tenía cuatro meses de edad cuando pasó, ellos tuvieron 30 años y no lo resolvieron o ayudaron a destruir los documentos, porque no hay información en los archivos”, concluyó sobre el tema.

Esta semana, el juez de Instrucción de San Francisco, Jorge Guzmán, fue bloqueado por cuarta vez consecutiva de inspeccionar los archivos de la masacre El Mozote en las instalaciones militares. Guzmán no pudo entrar -pese a una orden del máximo tribunal- en los recintos: Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Segunda Brigada Aérea y en la Brigada de Artillería de San Juan Opico.

Hasta el momento, el juez Jorge Guzmán solo pudo inspeccionar los archivos militares que están resguardados en el Archivo General de la Nación, ubicado en el Palacio Nacional.