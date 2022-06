Víctimas de guerra temen que represión oficial recrudezca

Víctimas del conflicto armado manifestaron que están en zozobra por las constantes violaciones de derechos humanos que suceden en el actual régimen de excepción y temen que incluso regresen los "escuadrones de la muerte", debido a los constantes abusos de autoridad que realizan los policías y militares, muy parecidos también a los que sucedieron en la guerra civil.

Esto lo manifestaron ayer cuando presentaron una carta abierta a la Presidencia de la República por los más de 165 casos de víctimas de la guerra que están "estancados" en la Fiscalía General de la República (FGR).

Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES), dijo que ya hay abusos contra ellos y eso incrementa su temor para seguir con su lucha. "Estamos en zozobra creyendo que van a resurgir los escuadrones de la muerte. Esto nos llama la atención y creemos que el régimen de excepción ya no puede seguir atropellando a las víctimas del conflicto armado. Eso se llama revictimización y es condenable en todo momento", dijo.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo que por este régimen se ven signos preocupantes, "ciclos que se repiten", donde los afectados, al igual que en la guerra, son civiles.

"¿Qué es lo que va a pasar dentro de 40 años? Habrá madres que estén buscando a sus hijos desaparecidos si no resolvemos esto", aseguró.

Sobre la carta que entregaron a Presidencia, manifestó que por lo vivido por las víctimas en estos 40 años debe haber reparación y "por eso estamos frente al Gobierno del presidente Bukele diciéndole que asuma el compromiso".

Las víctimas y organizaciones piden en la carta al presidente Bukele que presione a la Fiscalía General de la República para que dé seguimiento a los casos de delitos cometidos en la guerra porque están "estancados", y muchos aún no han sido judicializados. También piden que cese el bloqueo a los archivos militares para que sirvan en las investigaciones judiciales y administrativas.

Otro punto que pidieron fue que se apruebe una ley y reglamento relativos a la justicia transicional.

Sofía Hernández, que perdió a siete familiares durante la guerra, dijo que están pidiendo "justicia, reparación, verdad y medidas de no repetición" y que después de 40 años aún no les han dado respuesta. "Las madres se están muriendo esperando una ley que nos ampare. Somos muchas las víctimas que estamos esperando que nos digan qué hicieron con nuestros desaparecidos, a dónde se los llevaron. A las madres nos duele que no nos den una respuesta concreta", aseveró.

El representante de DPLF dijo que el actual Gobierno tiene todas las condiciones para "pasar página de esta historia".