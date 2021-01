Víctimas de la guerra critican decisión de arzobispo

Víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos cuestionaron ayer la decisión tomada por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, de no permitir las inspecciones a archivos del arzobispado ordenadas por el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, relacionadas a la masacre de El Mozote y zonas aledañas.

El arzobispo manifestó recientemente que en los archivos existen documentos de víctimas de uno y otro bando y aseguró que "la iglesia es madre y cuida de todos".

Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda, dijo que es "una atrocidad" creer que las víctimas del FMLN son de derecha y las víctimas del Estado son de izquierda. "Basta ya de esa manipulación y ese juego político con el dolor y sufrimiento de quien recibe una agresión. La condición de víctima viene dada por el daño que se le ha causado, no por quien se lo ha cometido", cuestionó.

Irene Gómez, abogada de Cristosal, dijo que la postura de Escobar Alas está basada en la desinformación con respecto a las sentencias de amparo que el arzobispo usa para fundamentar su decisión, la 828-2013 y la 883-2013.

También las víctimas del pasado conflicto armado se pronunciaron en la conferencia de prensa y consideraron preocupante la decisión del arzobispo. "Si él quiere cerrar ese espacio (inspecciones) él estaría en primer lugar cometiendo un delito, en segundo lugar nos revictimizaría como víctimas", aseguró Rafael Segura, del Comité de Expresos Políticos.

uso político del 16 de enero

Representantes de víctimas también cuestionaron que no fueron consultados por el gobierno del presidente Nayib Bukele luego que a través de decreto ejecutivo declaró el 16 de enero como el "Día de las Víctimas del Conflicto Armado".

Sostienen que Bukele hace uso político sobre el tema y no están de acuerdo con ello. "El presidente nos quiere arrastrar hacia la posición de un partido político, pero nosotros no somos partidarios, somos víctimas del conflicto armado y como tal se nos debe respetar y dar el estatus de víctimas del conflicto y no discursos populistas", señaló Segura.