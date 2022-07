"En estos momentos Fiscalía es otro empleado más del Gobierno de turno", señalan víctimas del conflicto armado en El Salvador

Miembros del Comité de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador instaron al Gobierno salvadoreño a asumir su responsabilidad para garantizar acceso a la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado y ser escuchados por la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley de Justicia Transicional.

Rigoberto Montenegro, miembro del Comité, indicó que el Gobierno actual y los anteriores no han cumplido la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2016 que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.

“Aquí no ha habido justicia. La fiscalía no ha prestado mayor atención a los casos, en los tribunales de justicia realmente no hay esa voluntad plena a favor de las víctimas y mucho menos del Gobierno central, que ha jugado con los sentimientos, las necesidades y la exigibilidad del pueblo, sobre todo de las víctimas”, dijo Montenegro.

El representante de la organización de derechos humanos indicó que creen que los Gobiernos “han jugado con las víctimas” porque en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños “no ha sido concretizado nada para la reparación plena de las demandas de justicia que hemos exigido”.

David Ortiz, también miembro del Comité, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es una institución más del Gobierno.

“Olvidó que una de sus atribuciones constitucionales es velar por la legalidad. En estos momentos la Fiscalía es otro empleado más del Gobierno de turno y simplemente sigue las órdenes que bajan desde Casa Presidencial. En el mismo sentido el resto de la institucionalidad por temor o mandato se pliegan a las decisiones del Gobierno central y no tenemos institucionalidad que permita defender los derechos humanos de la población que se está viendo afectada en el contexto del régimen de excepción”, dijo Ortiz.

Lucía Rivas, sobreviviente del conflicto armado, instó al presidente de la República, Nayib Bukele, y a sus funcionarios a trabajar por los derechos de las víctimas y sus familiares que fueron violentados en la guerra civil salvadoreña.

La mañana de este domingo 17 de julio miembros del Comité Pro Memoria Histórica de El Salvador conmemoraron el 20 aniversario del Estatuto de Roma como "Día de la Justicia Internacional" e instaron al Estado a dar respuesta a la población. Señalaron que de no recibir respuesta acudirán a instancias internacionales para pedir que sus derechos sean respetados.