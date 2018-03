Víctor Coreas dejó al Dragón

Lee también

El presidente de Dragón, Juan Rivera, confirmó que los entrenadores nacionales Víctor y Salvador Coreas presentaron su renuncia al cargo de entrenadores del plantel verdolaga.“Fue lo mismo que pasa acá en Dragón con los compañeros directivos. Los jugadores hicieron un paro. Yo fui a hablar con los profesores Coreas y fue a dejar el dinero de lo que cayó de taquilla contra Metapán, el sábado. Pero yo llegué tipo 9 de la mañana y el entreno era a las 8:30 de la mañana. Ya el profesor Víctor Coreas estaba molesto porque no era profesional”, apuntó Rivera, en plática con Grupo LPG.El dirigente migueleño aseguró que ayer mismo sostendrían una reunión con otros directivos para determinar quién se hará cargo del equipo mitológico para lo que resta de este certamen, ante la abrupta salida de los Coreas, quienes habían logrado enderezar el camino de los escupefuego en el campeonato.La salida de Coreas fue tan sorpresiva que incluso el presidente de los mitológicos advirtió con sacar trapos al sol del resto de la directiva. “Solo problemas traen acá, nunca traen una solución. Cuando hay una solución, traen un problema. En conferencia de prensa voy a destapar todo lo que antes tuve que haber dicho”, dijo el presidente del conjunto mitológico.Por ahora, Dragón y UES son últimos en la tabla acumulada con 26 puntos cada uno. Este sábado ambos planteles se tendrán que ver las caras por la fecha 15 del Clausura.Por su parte, Coreas explicó que no veía profesional dirigir a un equipo que no se había preparado porque estaba en paro y de ahí la razón de su retiro. “Ya con esos inconvenientes el ambiente ya no es adecuado para seguir luchando por el equipo. No quiero estar engañando ni a la afición ni a nadie. Algunos equipos en la liga ya están padeciendo de eso y los ha llevado por el mal camino. Yo tomé el compromiso de salvar a Dragón, pero que se me den las condiciones. Un paro de labores es algo grave. Es algo que ya no se pudo controlar; además, el resto del cuerpo técnico ya no me acompaña y, entonces, yo tampoco puedo seguir”, comentó Coreas.