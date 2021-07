Video | “O lo hablamos sin la prensa o seguimos entrampados en esto”: delegado del VMT a manifestantes de carretera al Puerto de la Libertad

Un delegado del Viceministerio de Transporte (VMT) fue tajantemente cuestionado por los habitantes de las comunidades aledañas a la carretera del Puerto de la Libertad por negarse a dialogar con ellos frente a la prensa.

El hecho ocurrió este lunes durante el cierre del paso vehicular en ambos sentidos de la carretera antes mencionada, mismo que organizaron las personas que se han visto afectadas por el alza del precio al pasaje del transporte público de la zona, específicamente de la ruta 102.

El delegado del VMT expresó abiertamente que habían dos opciones; establecer un diálogo con los afectados a puertas cerradas y lejos de los medios de comunicación o seguir "entrampados" en la problemática que afecta al bolsillo de los manifestantes.

"Tenemos dos opciones: o lo podemos platicar nosotros sin los medios de comunicación y nos dicen a dónde nos podemos sentar a hablarlo o vamos a seguir todavía de alguna manera entrampados en esto", les comunicó a los salvadoreños.

Ante la negativa de hablar frente a la prensa, una de las mujeres le cuestionó por qué no quería hablar frente a los medios, y este sugirió que "tenía pánico escénico".

"Insisto, no vamos a tener la conversación frente a la prensa", indicó.

"¿Por qué es que ustedes no quieren que la prensa se de cuenta de lo que hablan?", cuestionó la ciudadana. "Nosotros fuimos allá ahorita, nosotros queríamos grabar y traer aquí a la gente lo que nos decían y no nos permitieron entrar teléfono, nos dijeron que no podíamos ingresar teléfonos", enfatizó.

"Nosotros no estamos autorizados a hablar con los medios, estamos autorizados a hablar con ustedes para buscar una solución... No sé a ustedes pero a mí me da pánico escénico", se excusó el delegado del VMT.