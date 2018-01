Vientos detienen pesca y transporte

Los fuertes vientos en el territorio salvadoreño en los últimos días provocaron que pescadores y lancheros que se dedican al transporte marítimo en La Unión no salieran a trabajar ayer, según se confirmó en el embarcadero Los Coquitos de la ciudad-puerto.

En ese lugar a diario llega un promedio de 40 lanchas que transportan a personas desde La Unión hasta las islas, o viceversa, y otras embarcaciones para trasladar los productos del mar que extraen los pescadores y comercializan en la ciudad.

Pero ayer no desembarcaron más de 10 lanchas, algunas a primeras horas del día, cuando las ráfagas de viento no eran tan fuertes, pero a media mañana la situación era complicada y los lancheros decidieron no zarpar.

“Transporte no hay porque es muy peligroso un vuelco de una lancha, y si uno sale es por emergencia o necesidad, pero así como está de fuerte el viento, es demasiado riesgoso. Aquí lo único que toca es esperar a que baje la velocidad del viento para poder salir”, dijo Antonio Rivera, quien trabaja como lanchero.

El sector pesquero artesanal de La Unión en su gran mayoría también decidió no realizar sus faenas debido a las condiciones climáticas, y quienes zarparon lo hicieron bajo su propio riesgo, pues la Comisión de Protección Civil ya había alertado sobre la intensidad de los vientos.

Esta comisión informó que la única emergencia que se había atendido a raíz de las intensas ráfagas de viento fue el rescate de dos lanchas hondureñas con personas a bordo, que fueron arrastradas por una corriente hasta aguas salvadoreñas.