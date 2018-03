Vientos nortes y calor extremo marcan el clima

Lee también

¿Calor y vientos en El Salvador al mismo tiempo? Pues esta combinación tiene una explicación por parte de los expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde el jueves, las temperaturas comenzaron a incrementar y, desde ayer, se ha tenido la incursión de un sistema de vientos.Zidia Marinero, meteoróloga del MARN, explicó: “Esta incursión de vientos acelerados no son producto netamente de un sistema de alta presión que acompañe un frente frío, como lo vemos en diciembre y enero, que son los meses con mayor incidencia de este tipo de sistemas”.Además, la experta del Observatorio Ambiental detalló que “los vientos que ahora tenemos son combinados: si bien tenemos una alta presión de un frente frío que está sobre el Caribe, el cual no tiene mayor influencia sobre nosotros, pero la alta presión combinada con el flujo del este que está bastante acelerado y tenemos bajos niveles de humedad permite que los vientos aumenten”, pero esto también permite que se mantenga caluroso.Los vientos acelerados sobre el territorio salvadoreño han permitido que se tengan vientos con promedio de 12 a 28 kilómetros por hora (km/h), así como ráfagas máximas entre los 40 y 50 km/h; sin embargo, no descartan ráfagas de mayor magnitud de forma puntual en zonas altas del país.Esto fue confirmado por Marinero, quien detalló que en el Observatorio Ambiental “prevemos que las ráfagas de viento anden entre 40 y 50 km/h, pero no descartamos que sobre todo el sábado en el transcurso de la noche y la madrugada del domingo se puedan tener velocidades mayores que anden entre 60 y 65 km/h”.Junto a esta incursión de vientos se ha tenido el incremento de temperaturas en los últimos días. El jueves, el MARN registró que la máxima fue en San Miguel, con 40 °C; le siguieron con 39 °C Nueva Concepción, Chalatenango y los alrededores del puente Cuscatlán. En Ilopango, San Salvador, la máxima temperatura fue de 35 °C.“Estamos previendo que este viernes y sábado podamos tener temperaturas similares”, confirmó Marinero.Durante esta combinación, donde hay viento y temperaturas altas en el día, los expertos pronostican que se pueda tener una leve disminución durante la noche y madrugada.“Se espera que en la noche se pueda refrescar”, dijo.“Al no tener mucha presencia de nubes, puede haber mayor disipación del calor; en la madrugada esperamos que pueda haber una ligera disminución”, detalló la meteoróloga.El MARN considera que, tras la incursión de vientos, se podría tener algún frente frío en marzo; pero, muy escasamente habría alguna probabilidad de que se tengan vientos en abril.