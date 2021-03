Vigilante arenero fue detenido por fraude electoral en Bolívar, La Unión

De cuatro a seis años de prisión es la pena que el Código Penal establece para aquellas personas que sean responsables de cometer fraude electoral en las elecciones.

Por ese delito, fue capturado ayer en horas de la mañana Ricardo Josué Gómez Turcios en el Complejo Educativo del municipio de Bolívar, jurisdicción de La Unión. La Oficina Fiscal de ese departamento confirmó la detención en flagrancia del imputado.

El detenido era vigilante del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y según las autoridades policiales votó sabiendo que estaba excluido del padrón por haber sido condenado anteriormente por otro delito penal.

El capturado estaba acreditado en la Junta Receptora de Votos (JRV) 6084 del referido centro escolar de Bolívar. Él había sido excluido, pero desobedeció y emitió el sufragio, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo.

El artículo 295 del Código Penal estipula que hay sanciones de cuatro a seis años si (literal a): "Votar sin tener derecho, suplantar a otro elector o votar más de una vez en la misma elección"

El fiscal general de la República, Raúl Melara, confirmó la detención del militante de ARENA.

"Hubo un capturado en flagrancia por el delito de fraude electoral, esto fue en el oriente del país, esta persona emitió su voto en un lugar donde no le correspondía no obstante él ya había sido advertido que no era correcto hacerlo por lo cual se procedió a la captura y estamos esperando que nos remitan las diligencias para poder presentarlo a los tribunales oportunamente", aseguró.

Acreditación Falsa

Uno de los delitos que son frecuentes en las elecciones es el de Usurpación de Cargo en Junta Receptora de Votos. En el artículo 250 del Código Electoral establece que: "Quien sin estar autorizado o autorizada usurpare un puesto en cualquier JRV, será detenido o detenida de inmediato por la autoridad competente".

Ayer por la mañana, en el Centro Escolar Anita Alvarado, del municipio de Cojutepeque, jurisdicción de Cuscatlán el proceso de votación se paralizó por un momento.

¿El motivo? En esa sede, se detectó que una secretaria del partido Nuevas Ideas usurpó un cargo en la JRV.

Según lo explicado por las autoridades, esa persona tenía una acreditación de capacitación, más no de integrante para poder pertenecer a una mesa de votación.

La Junta Electoral Municipal (JEM) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron la irregularidad en la instalación de la JVR 6924 y se percataron que la secretaria tenía una acreditación falsa.

Sin embargo, la persona no fue detenida, a pesar que el Código Electoral así lo establece.

Posteriormente, ante preguntas de los periodistas, la fiscal del centro de votación indicó que se abriría un proceso administrativo contra la secretaria que se instaló con la acreditación falsa, bajo el delito de usurpación de cargo.