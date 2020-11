Vigilante mató a su pareja y sus dos hijos con arma de fuego

“Esto es un acto de un psicópata, todos tienen un disparo en la cabeza”, manifestaron ayer por la mañana los familiares de Martha Idalia Galicia Sermeño, de 38 años de edad, mientras esperaban en una de las aceras frente al Centro Judicial doctor Ángel Góchez Castro de Santa Ana que les entregaran su cadáver.

Al mismo tiempo aguardaban que Medicina Legal terminara la autopsia a los dos hijos de Galicia Sermeño, que fueron identificados como Alexander Martínez Galicia, de 17 años, y Luis Gustavo Bonilla Galicia, de 9. Cerca de la 1:00 de la tarde los tres cuerpos fueron entregados a sus familiares para que fueran traslados hacia una funeraria y posteriormente a la vivienda donde ayer mismo fueron velados. Hoy serán sepultados en el cementerio municipal de Candelaria de la Frontera.

“Nosotros solo escuchamos como siete disparos y tuvimos miedo de salir. Luego caímos que venían de la casa de la Idalia”. Familiar de Idalia García, víctima de femenicidio.

De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC) los tres murieron aproximadamente a las 11:00 de la noche del jueves, cuando un hombre que ha sido identificado como Luis Miguel Bonilla Ramírez, de 36 años, les disparó en el interior de su casa, ubicada en la colonia La Cruzadía del cantón El Jute, en el municipio de Candelaria de la Frontera.

“Nosotros solo escuchamos como siete disparos y al principio tuvimos miedo de salir, pero luego caímos que venían de la casa de la Idalia y fuimos a ver qué pasaba. Los encontramos muertos y el hombre había desaparecido”, dijo un familiar.

Bonilla Ramírez era compañero de vida de la mujer, padrastro del joven y padre biológico del infante, explicaron las fuentes policiales. “Ellos tenían más de 10 años de vivir juntos y que nosotros supiéramos nunca tuvieron problemas, por lo menos que nosotros nos diéramos cuenta”, agregaron los familiares de la mujer.

Víctima. Martha Idalia, de 38 años, trabajaba como costurera en su colonia, mientras que su hijo mayor, Alexander Martínez, trabaja en una zapatería del municipio. Las autoridades de Seguridad dicen que los índices de feminicidios en este 2020 han bajado en casi un 50 %, comparado al año 2019.

Dijeron que Martha Idalia trabajaba como costurera en su colonia, mientras que Alexander Martínez había aprendido el oficio de la fabricación del calzado y trabaja en una zapatería del municipio.

“No comprendemos que pasó en la cabeza de él (Luis Miguel) porque también mató a dos niños que no le hacían nada. El mayor de ellos (Alexander) se llevaba bien con él y no tenía problemas a pesar de que no era el papá. Los cadáveres quedaron en uno de los sillones de la casa”, añadieron.

Bonilla Ramírez también trabajaba como vigilante en una de las fincas de la zona y sospechan que el ataque armado fue premeditado. “¿Qué tenía que andar haciendo él con las pistolas del trabajo?, ¿por qué las había llevado a la casa? Él ya iba con la mentalidad de matarlos”, concluyeron los familiares.

La PNC manifestó que en el momento de la detención, ocurrida en la finca donde laboraba, a Bonilla Ramírez se le decomisaron dos armas de fuego, un revólver y una escopeta, las cuales fueron enviadas ayer por la madrugada a la Unidad Técnica Científica para confirmar su utilización en el triple crimen.

Sobre las posibles razones para que el hombre disparara en contra de los miembros de su familia, la Policía dijo que eran por problemas de pareja. “No sabemos si fue por celos o por alguna otra razón. Como les decimos, nosotros no veíamos que tuvieran problemas”, respondió uno de los familiares de Idalia.

Bonilla Ramírez será acusado de feminicidio y homicidio agravado.