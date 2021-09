Vigilantes de seguridad privada seguirán en el Mercado Central

Vendedores del Mercado Central y miembros de la Alcaldía de San Salvador se reunieron la tarde del miércoles para mantener como seguridad del lugar a vigilantes privados y no a Cuerpos de Agentes Municipales (CAM), como la Alcadía y la Policía se los había ordenado. Ellos temen que no se vaya a cumplir lo estipulado, por ello no quieren seguridad pública.

Los comerciantes cerraron temprano sus negocios para hablar sobre la propuesta que al final fue aceptada por la comuna. Según testimonios de los vendedores, los vigilantes habían recibido la orden que debían retirarse del mercado y que en su lugar llegarían miembros del CAM y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los vigilantes del lugar dijo que si esta medida se cumplía se iban a quedar sin trabajo alrededor de 300 vigilantes.

Además, dijo que llevan más de 20 años brindando seguridad en el mercado y que eso ha ayudado a que los comerciantes no sean víctimas de rentas por parte de pandillas. También dijo que los hechos sucedidos recientemente no tienen nada que ver con la seguridad que brindan.

Los hechos a los que se refiere son los tres asesinatos que sucedieron en las cercanías del Mercado Central la madrugada del martes 7 de septiembre. Un ataque armado dejó como víctimas a la dueña de un comercio de cítricos y a sus dos ayudantes.

Hasta el momento no hay avances en el caso y según fuentes fiscales en la investigación preliminar hay un posible sospechoso, el cual es un hombre vestido de negro que luego del ataque se dio a la fuga.

Durante el 8 de septiembre se contabilizaron 14 homicidios a nivel nacional. De enero a agosto se registraron 775 muertes violentas.