Vigilantes prohíben fotos en torre judicial

En repetidas ocasiones los vigilantes de la torre judicial Dr. David Rosales, ubicada en la ciudad de San Miguel, han externado a periodistas de diferentes medios de comunicación que es prohibida la toma de fotografías de la fachada de ese edificio, con el argumento de que se requiere contar con una autorización especial para hacerlo, lo que obstaculiza el trabajo periodístico.Según los vigilantes, dentro de las instalaciones tampoco es permitido tomar fotografías y aseguran que para ingresar al edificio también es necesario tener una autorización emitida por alguno de los jueces de los tribunales que funcionan en la torre judicial.Sin embargo, al consultar sobre la medida tomada por los vigilantes del edificio al personal de la Unidad de Comunicaciones del Órgano Judicial, estos indicaron que no existía ninguna orden para evitar que los periodistas tomen fotografías de la fachada de este y otros edificios donde funcionen los juzgados migueleños.“Los periodistas pueden tomar fotos de las fachadas, solo basta con identificarse como tales y no hay necesidad de pedir ningún permiso. Solo para entrar es necesario contar con autorización”, dijo el comunicador, y agregó que cualquier prohibición realizada de parte de los vigilantes del Órgano Judicial podía ser considerada como un abuso de autoridad.No obstante, aseguró que la medida sí es aplicable para personas particulares, ya que no pueden tomar fotos de los alrededores de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía o puestos y delegaciones policiales por razones de seguridad.