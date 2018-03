Vigilia para pedir cierre del Zoológico Nacional y destitución de su director

Lee también

Nuevamente, el lunes por la noche se hizo una vigilia frente a las instalaciones del Parque Zoológico Nacional, organizada por ciudadanos indignados por la muerte de Gustavito, el hipopótamo que según las autoridades fue atacado por un grupo de personas la noche del miércoles pasado.Los manifestantes llevaron carteles en los que plasmaron sus peticiones: "Los animales a un santuario, el Zoo a cerrarlo", "Justicia para Gustavito", "Queremos la renuncia del director de Zoológico", "No más maltrato animal, #NoMásZoo", "Cierre y transformación", entre otras.Aunque dos días después del ataque las autoridades dieron la versión oficial de lo ocurrido, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC) asegura que la historia de lo que realmente ocurrió es otra.Lo que aseguran es que la realidad de las cosas es diferente a lo que las autoridades han contado. Ellos dicen que Gustavito llevaba enfermo más de dos semanas, tenía un problema en su sistema digestivo y no estaba alimentándose, por lo que se encontraba sumamente débil y en repetidas ocasiones no podía sostenerse por sí mismo y se caía, golpeándose en el mismo recinto en el que habitaba. Fue así como el miércoles se volvió a caer sobre unos hierros, lo que le causó serias heridas, incluyendo en su cabeza, y cuatro días después (domingo) murió. De ser así, la muerte sería mera negligencia de parte de las autoridades del Zoológico, como señala SITRAMEC.Además, de ser cierto, sería la segunda vez y de manera consecutiva en que un hipopótamo muere así en el Zoológico de El Salvador, pues el antecesor de Gustavito, Alfredito, murió por problemas en su sistema digestivo.