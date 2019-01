Vincenzo Paglia: causa de Rutilio Grande avanza en el Vaticano

Monseñor Vincenzo Paglia, el postulador de la causa de Monseñor Romero para que el Vaticano lo convirtiera en santo, está de visita en el país. El jueves en la noche lanzó su libro "La palabra de Dios cada día 2019" y habló sobre la causa de Rutilio Grande.

"No tengo el conocimiento directo, pero he escuchado que continúa hacia adelante. Yo creo que no está muy lejos el momento en el cual (ese proceso) terminará. Yo le veo también como un mártir, que sin necesidad del milagro llevará el mismo camino de la causa de Monseñor Romero", expresó cuando fue consultado sobre los avances en el proceso de beatificación del padre Grande, asesinado en 1977.

El obispo católico, quien es también presidente del Pontificio Consejo para la Familia y uno de los fundadores de la Comunidad de San Egidio, recibió el mismo jueves una distinción otorgada por la Asamblea Legislativa, con la que lo declaró "Noble amigo de El Salvador".

Paglia, además, se reunió ayer por la tarde con el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, en Casa Presidencial, con el objetivo de conversar sobre los avances de la causa de Rutilio Grande.

"Monseñor expresó al presidente Sánchez Cerén su admiración por cómo un pequeño país tiene una figura tan grande como san Óscar Romero. También recordó que la figura del santo fue retomada por el papa Francisco en Panamá (donde la Iglesia católica desarrolla esta semana la Jornada Mundial de la Juventud) como una de las personalidades más grandes del mundo, un guía espiritual por excelencia", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Carlos Castaneda, quien acompañó al jefe de Gobierno durante el encuentro.

El canciller agregó que Paglia y el mandatario hicieron votos para que siga avanzando con normalidad y rapidez la causa de Rutilio Grande.

Un libro para reflexionar

Acerca de su libro, Paglia explicó que la palabra de Dios debe ser leída todos los días, pero no para aprender curiosidades, sino para poder encontrar una fuente de iluminación.

Insistió en que cada persona debe buscar cada día de su vida qué es lo que quiere, pero a la luz de la palabra de Dios.

"Romero era amante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es imposible escucharla si no tienen en la otra mano la historia que cada uno vive", manifestó.

Durante la presentación del libro, en la comunidad Sant’ Egidio, también participaron el padre jesuita José María Tojeira y el exministro de Economía Héctor Dada Hirezi.