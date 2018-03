Vinimos a Santa Tecla a trabajar por largo tiempo”

A pocas horas de haberse proclamado ganador de las elecciones en el municipio de Santa Tecla, el alcalde Roberto d’Aubuisson informó sobre los proyectos que realizarán en los primeros 100 días de su segundo periodo, entre estos está la segunda fase del plan maestro del Cafetalón que incluye un parque canino, un área de venta de alimentos y la construcción de los mercados distritales, además del retiro de la propaganda política.

D'Aubuisson hace estas promesas y dice que el trabajo municipal se retoma desde hoy

¿Para estos proyectos en los primeros 100 días de cuánto va a ser la inversión?

Ya tenemos los fondos destinados, muchos de ellos vienen de parte del Patronato Progresando en Familia que le va a trasladar al municipio dentro del presupuesto 2018 cerca de $700,000 para proyectos de inversión y para la sostenibilidad de los programas sociales. Otros son del FODES. El mercado distrital viene con el FODES, y esta carpeta no tengo ahorita la estimación final, porque está haciéndose la carpeta, la vamos a anunciar cuando estemos asumiendo el 1.º de mayo exactamente ya los montos. Pero es con FODES 2018.

¿Cuáles serían esos proyectos que se quedaron sin terminar, pero que los van a seguir en este periodo?

Todos los proyectos los terminamos; lo que nos habíamos comprometido para esta administración e hicimos más. Tenemos una ejecución del 117 %, o sea, sobrepasamos nuestras propias metas. Sin embargo, hay cosas que nunca acaban. El tema de bacheo y recarpeteo, la atención de toda la red vial pavimentada del municipio, eso es de nunca acabar. Nuestra meta es que para 2020 Santa Tecla esté libre de baches y tenga una carpeta nueva todas sus calle. Pero nosotros ya arrancamos en 2015, y ese es un proyecto de largo plazo, no es de corto plazo. Atender también toda la parte de las calles rurales de Santa Tecla y darle un buen mantenimiento es a lo que nos hemos comprometido para este segundo periodo; pero empezar a pavimentarlas ya de forma final a partir de 2021, porque no hay presupuesto para atender las calles rurales y las calles urbanas a la misma vez.

Nuestro plan es de largo plazo, nosotros vinimos a Santa Tecla a trabajar por largo tiempo y tenemos un proyecto ya determinado que arrancamos en 2015, nosotros no vinimos a improvisar y nuestro trabajo ha sido metódico. Nosotros en estos primeros tres años sentamos las bases para dar un salto de calidad en desarrollo urbano del municipio, que es lo que viene para un nuevo periodo.

En 2015 mencionó mejorar las instalaciones del mercado municipal, ¿qué se ha hecho en el mercado?

Tiene extractores nuevos, tiene inyectores de aire nuevos, hemos mejorado los baños, los pasillos, antes se inundaba el mercado central cada vez que llovía y ahora ya no sucede.

Pero la gente confunde el tema del ordenamiento de los alrededores del mercado con la mejora del mercado. Una cosa es la parte física donde tenemos las guarderías, la clínica; y por otro lado es el ordenamiento de todas las ventas que están en la calle; que una opción son los mercados distritales, que son una red de mercados modulares pequeños que los vamos a implementar en este nuevo periodo, y es la opción para que salgan de las calles. Además, vamos a entrarle con un plan de ordenamiento, porque tenemos vendedores que muchos de ellos se han venido a colar entre los que ya estaban autorizados y son los primeros que vamos a remover, porque no tienen permiso para vender y vamos a reordenar aún más las ventas.

Pero la opción para quitar las ventas de la calle de forma permanente son estos mercados distritales. Que van a estar a la par de las terminales municipales, porque los vendedores buscan donde están los buses. Ya estamos pensando y creo yo que se va a poder hacer. Y no me quiero comprometer hasta que haya un presidente de ARENA en la Presidencia de la República, para poder sacar la terminal de occidente hacia las afueras de Santa Tecla. Y entonces deshago el mercado central, amplío el parque Daniel Hernández y hago a la par de la terminal de occidente un mercado de abastos.

¿Ese es un plan que estaría ligado al Ejecutivo?

Está ligado a las decisiones del Ejecutivo, pero el gobierno del FMLN nunca lo hace y ya no tengo fe ni confianza de que lo vayan a hacer. Y un proyecto de estos no se improvisa y si a un año de que salgan del Gobierno no lo han hecho, no tengo esperanzas de que lo hagan. Entonces, tengo que esperar a un nuevo periodo presidencial y va a ser más fácil con un presidente de ARENA.

Los procesos en otros Órganos, como la demanda en su contra por la tasa de videovigilancia, siguen, ¿cómo van a hacer con eso?

Vamos a presentar nuestros alegatos y a ver cuál es la sentencia que dé la Sala de lo Constitucional. Yo esperaría que sea esta sala la que determine porque ya tendríamos certidumbre. Si lo va a hacer la nueva sala que se elija, es volver a empezar y tardaríamos más tiempo, y yo quisiera tener ya claridad de cómo vamos a actuar, para tomar las decisiones que debamos de tomar al inicio del periodo y no al final del periodo.

Ahora, lo que sí te puedo decir es que estamos convencidos de que esta tasa, que es una contribución especial, es totalmente legal. Por lo tanto, no creemos tener ningún problema en cuanto a ese tema. Fue parte del show político que hizo el candidato del FMLN, pero ya pasaron las elecciones y no creo que él tenga interés en estar impulsando esto. Pero será la sala la que va a determinar lo que más convenga.

¿Han estudiado alguna alternativa de que se pueda dar el mantenimiento sin esa tasa?

No. Porque significaría una de tres cosas: o tengo que despedir gente para reducir la planilla, entonces daría menos servicio; o tengo que aumentar por otro lado porque hay un contrato y se tiene que honrar ese contrato. Y eso implica que como hay que pagar de alguna manera tiene que salir, si no la alcaldía sería sujeta de una demanda y entonces eso implicaría que quito esa tasa, tengo que subirle a otra, lo cual ya no sería transparente. Porque las tasas se cobran por el servicio que se presta, y entonces no le puedo cargar videovigilancia a bacheo, no puedo hacerlo, o a recolección de desechos, no puedo hacerlo, o a iluminación, no puedo hacerlo. Y lo otro es que endeude a la alcaldía y nosotros estamos tratando de mantener nuestras finanzas lo más sanas posibles. Así es que nosotros creemos que esto fue una acción electorera, populista de parte del excandidato a la alcaldía por el FMLN, pero será la sala la que va a determinar y ahí vamos a ver de a cómo nos toca.

La creación del Cuerpo de Bomberos Municipales, ¿en qué ha quedado?

Eso sí viene. Varios concejales van a Estados Unidos en los próximos días porque ya tenemos bastante avanzadas las pláticas para poder crear un Cuerpo de Bomberos Municipales, y que nos den los equipos en buenas condiciones. Así como también estamos trabajando con la Cooperación Japonesa. Hemos hablado con ellos el que podamos tener una cooperación directa no reembolsable.

¿Cómo se reportan los ingresos que entran por el Patronato Progresando en Familia?

Cuando el FMLN administraba la comuna, ellos le dieron la administración de los baños a una organización afín al FMLN, ese dinero nunca entraba a la alcaldía, solo le pagaban $1,800 al año por administrar los baños de los mercados, de este parque (Daniel Hernández) y del parque San Martín, que todavía lo siguen haciendo. Le adeudan al municipio pagos que debían de haberlos hecho al municipio, que no se lo han entregado, como $32,000. Y además, la alcaldía recibía solo $1,800 año por los cuatro lugares y corría por el gasto del agua y de la electricidad, o sea que era deficitario para la alcaldía. Ahora el Patronato Progresando en Familia administra esos baños, salvo el San Martín que todavía lo tiene ALGES. Tenemos baños que no envidian nada a los baños de un hotel, no pagamos por el agua, no pagamos por la electricidad y después de pagar la operación, o sea todo lo que significa el costo de operar esos baños, todo lo que entra al patronato va para la alcaldía en obras. Y todo está auditado.

¿Pero entra como donativo?

Entra como donativo, por

supuesto.

¿Es como si fuera una ONG?

Es una ONG, tiene personería jurídica propia y todo, pero su función es apoyar la obra social de la Alcaldía de Santa Tecla y también todas las obras de infraestructura que van en beneficio de la familia tecleña.