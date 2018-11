Violencia de género: violencia cotidiana tras el telón, experiencias reales

Nueve jóvenes están reunidos en la Casa de la Cultura de Santa Tecla. Todos están uniformados. Es 7 de noviembre y son las 9:30 de la mañana. Poco antes habían realizado algunos exámenes finales en su centro educativo.

—¿Por qué están aquí? –les pregunta el actor de teatro Óscar Guardado, quien los ha sentado en círculo a manera de lograr la confianza necesaria para que puedan compartir sus experiencias sobre violencia de género.

Óscar, que además es pedagogo, es quien está dirigiendo este taller de imaginarios, una iniciativa de OXFAM y LA PRENSA GRÁFICA que tiene como objetivo identificar precisamente esos imaginarios de la niñez y de la adolescencia relacionados con la violencia contra la mujer.

"Porque me interesa saber más sobre los tipos de violencia", "porque este es un tema que importa en el mundo", "porque cada día aprendemos algo nuevo y cada cosa que aprendemos nos va a servir en nuestra vida", "a mí me interesó venir porque somos la esperanza del país y en el marco de tantos feminicidios", "me pareció interesante este diálogo", "me encanta conocer las ideas de todos y me motiva saber lo que nosotros podemos hacer", contestaron. Tienen entre 15 y 18 años y hay tanto hombres como mujeres.

Este ejercicio fue repetido días más tarde, el martes 13, en Santo Tomás, y el jueves 15, en Ahuachapán.

La primera dinámica que Óscar desarrolló con los participantes consistió en ponerlos a caminar. "Sean conscientes de todo", les dijo. "¿Cómo respiro? ¿Qué tan rápido me muevo? ¿Cuál es la posición de mi cuerpo cuando camino? Sean conscientes de su actuar, de sus pensamientos, de su comportamiento", prosiguió.

A pesar de que Óscar les había girado indicaciones de detenerse a dos de sus palmadas seguidas de la palabra "Alto", muchos se detuvieron a la primera palmada o se detuvieron a la segunda sin haber él pronunciado la palabra y no tardó mucho en reiterarles la importancia de ser conscientes de cada cosa que hacen. "La inconsciencia es peligrosa", les advirtió.

Terminada esta dinámica, los hizo formar grupos para protagonizar una escena teatral en la que cada uno desempeñaría un papel a partir de una caracterización estática. De esta forma, la mayoría de los grupos coincidió en representar a la mujer como la víctima: mientras una de las adolescentes yacía tirada en el piso, debilitada y con expresión de dolor, uno de los adolescentes empuñaba la mano derecha y en el rostro mostraba ira, en medio de ambos otra joven extendía sus manos hacia los lados como tratando de detener al hombre y de proteger a la mujer en el suelo. La escena era una estatua.

—¿Qué ven aquí? –les preguntó Óscar.

"Que el esposo está borracho y le quiere pegar", "que le está pegando porque él acaba de llegar de trabajar y no le tiene la comida lista", "que él está enojado porque ella no le había lavado la ropa", "que la hija está tratando de detener al papá que le está pegando a la mamá", "puede ser que no sea el papá, sino que sea el hermano mayor el que le está pegando a la mamá porque se cree el hombre de la casa".

Estos fueron los comentarios sobre una sola puesta en escena, pero escenas fueron varias y todas reflejaban una historia real en la que habían sido partícipes directa o indirectamente. A cada uno de los tres talleres asistió un promedio de 15 jóvenes que se juntaron en grupos de cuatro o de cinco para realizar las diferentes actividades.

La idea de realizar estos talleres surgió a partir de la historia de Shaira Ali, una joven nigeriana muy interesada en trabajar en voluntariados en guarderías que se interesó por conocer sobre la historia política de El Salvador y comprendió lo "profundamente enraizada" y "arraigada" que estaba en la sociedad salvadoreña la violencia de género. Aunque nunca estuvo en El Salvador, hizo un pequeño estudio cuando fue voluntaria de OXFAM en Estados Unidos.

Poco tiempo después de haberse quitado la vida, a los 16 años, sus padres encontraron entre sus cosas en la habitación un esquema titulado "Ruta de las mujeres para salir de la violencia en El Salvador". Y fue así como su familia decidió ser uno de los financistas de OXFAM para las campañas de sensibilización en el tema de la violencia de género y violencia contra la mujer, explicó la gerente del Programa de Justicia de Género de OXFAM en El Salvador, Mélida Guevara.

"Deconstruir un imaginario patriarcal no es de un taller, estos son procesos largos y así como hay personas que salen hay otras que no salen de ellos, hay unas que se transforman y otras que nunca lo hacen", destacó.

Expresiones. Jóvenes interactúan con el pedagogo y actor de teatro Óscar Guardado en el taller contra la Violencia de Género, organizado por OXFAM y LA PRENSA GRÁFICA en la comunidad Getsemaní, Ahuachapán. Foto de LA PRENSA/Evelyn Machuca