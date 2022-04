"Violencia extrema" hacia estudiantes ha sido generada por el mismo Gobierno ante aprobación del régimen de excepción, dice Zaira Navas de Cristosal

Los abusos de autoridad hacia niños y adultos mayores por parte de las autoridades de seguridad pública de El Salvador son algo que siempre se ha dado, sin embargo, esto ha incrementado tras la aprobación del régimen de excepción aprobado el pasado 27 de marzo en la Asamblea Legislativa por solicitud del presidente Nayib Bukele. Así lo señaló esta mañana la jefa jurídica de Estado y Derechos de Cristosal, Zaira Navas, en una entrevista en radio YSUCA.

Navas apuntó sobre la extrema violencia y abuso de autoridad de la que están siendo víctimas muchos menores de edad y adultos mayores debido al incremento de medidas para reducir la ola de homicidios que se desató desde el fin de semana anterior.

En este sentido, Navas aseguró que el estado de excepción, en lugar de enfocarse en los verdaderos responsables de los asesinatos, viola todos los los derechos de los niños y personas civiles, criminalizando las características de una persona y vinculándolos con pandillas o de haber participado en actos delictivos sin tener elementos fuertes que lo comprueben.

"Nunca habíamos visto que militares o agentes policiales revisaran las mochilas de los estudiantes cuando estos salen de sus escuelas; antes había más respeto", expresó la representante de Cristosal.

Para la jefa jurídica de Cristosal, lo que está ocurriendo actualmente en las calles del país, es una criminalización de la pobreza debido a que los cierres focalizados, ejecutados por militares y policías, se están haciendo en las comunidades con mayor pobreza, violentando la movilidad de muchos estudiantes y personas adultas, es decir, las autoridades señalan a civiles de ser sospechosos por habitar en zonas con alta incidencia de pandillas.

"Los cercos militares y policiales, que no están incluidos ni en el régimen de excepción ni en las reformas, están focalizados en comunidades bastante pobres, afectan a los niños y niñas que no pueden movilizarse a sus escuelas (...) Las características físicas no determinan si una persona ha cometido o no ha cometido delitos", dijo.

Ante esta creciente violación a los Derechos Humanos, Navas responsabilizó al Gobierno por no evitar que este tipo de acciones contra ciudadanos se esté dando ya que la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fuerza Armada tienen facultades constitucionales para realizar revisones a estudiantes ni limitar la circulación de estos.

"Los niños están siendo tocados en sus cuerpos, es decir cacheados (revisados), por hombres armados y no estamos hablando de niños pandilleros, no estamos hablando de personas que se les detiene porque están cometiendo delitos", puntualizó Navas.