Violencia política hacia las mujeres no es prioridad en la Asamblea Legislativa

Un año pasó ya desde que se presentaron en la Asamblea Legislativa varias propuestas para reformar leyes y que el país tuviera regulación sobre la violencia que sufren las mujeres dentro del ámbito político. Sin embargo, el tema no es una prioridad dentro del parlamento. Así lo aceptaron diputadas de diversas fracciones, quienes además resienten que, viviendo en un país con alto índice de casos de violencia hacia la mujer, no se haga algo por legislar al respecto.

La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer (LEIV), la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Igualdad y Equidad son las tres normativas que se ha propuesto reformar.

La finalidad de las propuestas de modificación es que se garantice el ejercicio libre de sus derechos políticos y se erradiquen las prácticas de violencia hacia las mujeres que ya están involucradas en el campo político o que intentan hacerlo.

"Abordar el tema de la violencia hacia las mujeres en sus múltiples dimensiones es una responsabilidad que tenemos todos y todas... Hemos estado siempre comprometidas con que nuestros marcos normativos, regulatorios establezcan no solamente qué es la violencia política, si no que establezcan sanciones, que se desarrolle ampliamente el tema en la ley", explicó la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dina Argueta.

Ella fue una de las que respaldó las propuestas de reformas que se presentaron exactamente el 7 de marzo del año pasado y que aún están dentro de una comisión a espera de ser aprobadas. Un factor agravante de la falta de movimiento de estas reformas es que dentro de la LEIV ni siquiera está incluido el término "violencia política" como una modalidad de violencia que sufren las mujeres.

"Hay que decir que después de siete u ocho años la ley no contempla definido qué es la violencia política... No puede ser que estemos hablando de los derechos que tiene la mujer y todavía no hablamos de la violencia que están sufriendo en sus múltiples aspectos de vida", se lamentó Argueta.

Las reformas que se presentaron también plantean la incorporación al artículo 9 de la LEIV las conductas que representan violencia política hacia la mujer.

Una de las situaciones que motivó a varias diputadas a presentar las propuestas de reformas fue la marginación que denunciaron vivir dentro de la Asamblea.

Fue así como Milena Mayorga, de ARENA, Eileen Romero, del PCN, y Yuriko Salgado, de GANA, presentaron en marzo del 2019 más propuestas de reformas.

Propusieron incorporar a la LEIV la violencia y el acoso como delitos, además aumentar las sanciones monetarias de 10 a 30 salarios mínimos por el delito de expresiones de violencia y cárcel de tres a cinco años a quienes se declaren culpables por delitos graves contra la mujer.

A la Ley de Partidos Políticos pidieron incorporar la obligación para que todos los partidos que estén legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tengan la obligación de crear unidades de género.

"Solamente el FMLN cuenta con unidad de género, la unidad de género es importante dentro de un partido político porque te puede dar seguimiento, puedes acudir a poner una denuncia o que te diga cuál es la ruta que debes de seguir cuando estás siendo violentada, pero tampoco se ha querido estudiar dentro de la comisión de reformas electorales", dijo la diputada Mayorga.

La mayor parte de las reformas están dentro de la comisión de la mujer y la igualdad de género. Al respecto, Mayorga dijo que quizás la falta de acuerdos sobre estas reformas se debe a mala organización.

"Lo que yo lamento es que están paralizadas... Este tipo de reformas desde hace un año no se han estudiado y hay que empezar a avanzar en el tema. ¿Un año? Siendo una comisión que no tiene muchos expedientes, no tiene excusas, tenemos que hacer las reformas pertinentes", dijo Mayorga.

Diputadas del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) también solicitaron que se legisle sobre el tema de la violencia política hacia las mujeres. Esta iniciativa fue presentada en enero recién pasado con el respaldo de diputadas del FMLN.

Esta última iniciativa planteó la incorporación de un capítulo completo dentro de la LEIV para referirse a la violencia hacia la mujer en el ámbito político o en cualquier otro espacio dentro del que se desarrolle.

Además propusieron que instituciones como el TSE, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el ISDEMU, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación, el INSAFOCOOP y los concejos municipales tengan un papel más activo en cuanto a la prevención, detención y atención de casos de violencia hacia la mujer.

Un terreno complicado

Mayorga, Argueta y la diputada suplente de GANA, Rebeca Cervantes coinciden en que el terreno de la política resulta complicado para las mujeres.

A lo anterior atribuyen que el porcentaje de participación del sector femenino en la política salvadoreña sea bajo.

Por ejemplo, en la legislatura actual solo fueron electas 26 diputadas propietarias. Una con el PCN, 13 con el FMLN y las restantes 12 bajo la bandera de ARENA. Ninguna resultó ganadora con el PDC ni el CD ni GANA y tampoco hay diputadas no partidarias.

Mayorga destacó que al inicio del período una mujer presidió la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, ella fue la diputada del FMLN, Yanci Urbina. Sin embargo, lamentó que se siga intentando relegar a las mujeres a comisiones donde se tratan temas que no despiertan interés en los hombres o que suelen pasar desapercibidos para la población.

"No podemos obviar que es un mundo de hombres en donde las mujeres prácticamente se nos delega a organizaciones de eventos, se delega a tener más contacto de la comunidad en gestiones de la comunidad", dijo la diputada e hizo énfasis en la importancia de dar roles más relevantes a las mujeres.

La legisladora de ARENA en reiteradas ocasiones ha denunciado que la discriminan dentro del partido tricolor, esto motivado principalmente por sus posturas afín al Gobierno.

"Hoy por hoy es un terreno bastante duro porque todavía no se ha quitado ese concepto machista de la política salvadoreña donde la mujer tiene que estar en segundo plano, donde la mujer tiene que ser suplente, donde la mujer no puede tocar temas demasiados fuertes porque le corresponde a los hombres", respondió la diputada de GANA, Rebeca Cervantes, quien resultó electa como diputada suplente en los comicios pasados y destacó los intentos por mejorar las condiciones que enfrentan las mujeres que deciden involucrarse en partidos políticos o en cualquier otro espacio de decisión.

Argueta, por su parte, dijo que el panorama de una mujer en política es complicado desde el momento en que se comienza a considerar si se involucra o no.

"Es difícil... El solo hecho de tomar una decisión, de aventurarte no es fácil. Luego los espacios en los que las mujeres desarrollamos política no son iguales a los de los hombres, nosotras vamos y enfrentamos una campaña totalmente diferenciada con los hombres", denunció Argueta.